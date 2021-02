Zwitserse aanklagers hebben beroep aangetekend tegen de vonnissen in een corruptieproces tegen Jerôme Valcke, de voormalige secretaris-generaal van wereldvoetbalbond FIFA, en Paris Saint-Germain-voorzitter Nasser Al Khelaifi.

Het openbaar ministerie wil dat het duo en ook een derde beklaagde in deze zaak, de Griekse zakenman Dinos Deris, alsnog de cel ingaan voor de misdrijven waarvan het openbaar ministerie het drietal beschuldigt.

De zaak draaide om vermeende corruptie bij de toewijzing van uitzendrechten van diverse grote voetbaltoernooien, waaronder WK's. Al Khelaifi werd eind oktober vrijgesproken van crimineel gedrag. Justitie eiste een gevangenisstraf van 28 maanden tegen de zakenman uit Qatar.

Valcke kreeg in plaats van de geëiste drie jaar cel een voorwaardelijke gevangenisstraf van 120 dagen. De Fransman moest tevens een bedrag van 1,75 miljoen euro terugbetalen aan de FIFA. Valcke zou zichzelf daarmee hebben verrijkt.

Een deel van de rechten kwam terecht bij Al Khelaifi, die ook de baas is van de beIN MEDIA GROUP. In ruil daarvoor mocht Valcke geruime tijd kosteloos een luxe villa op Sardinië bewonen die eigendom is van de Qatarees. De rechter zag niet genoeg bewijs om ze achter de tralies te zetten. De Griek Deris werd zelfs helemaal vrijgesproken.

Valcke was bij de FIFA jarenlang de rechterhand van voorzitter Sepp Blatter. In 2015 leidde een grote corruptiezaak binnen de mondiale voetbalbond tot de val van vrijwel alle kopstukken, onder wie ook Blatter en Valcke. Beiden kregen een lange schorsing.