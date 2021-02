PSV reist woensdag met Mario Götze in de selectie af naar Griekenland voor de Europa League-wedstrijd tegen Olympiacos. Mohamed Ihattaren blijft wegens ziekte achter in Eindhoven.

Götze is hersteld van een liesblessure die hem lang aan de kant hield. De Duitse wereldkampioen van 2014 kwam op 22 december voor het laatst in actie en miste vervolgens tien wedstrijden.

Zonder inbreng van de aanvallende middenvelder verspeelde PSV in de Eredivisie punten tegen Ajax (2-2), AZ (1-3), Feyenoord (3-1) en ADO Den Haag (2-2). Bovendien werden de Eindhovenaren in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker uitgeschakeld door Ajax, dat met 2-1 te sterk was.

De negentienjarige Ihattaren behoort niet tot de twintigkoppige PSV-selectie en dat geldt ook voor Cody Gakpo. De aanvaller staat al een maand aan de kant met een blessure aan zijn enkel.

De wedstrijd tussen Olympiacos en PSV begint donderdag om 18.55 uur. De return in de zestiende finales staat volgende week in Eindhoven op het programma.

Selectie PSV: Yvon Mvogo, Lars Unnerstall, Maxime Delanghe, Denzel Dumfries, Jordan Teze, Timo Baumgartl, Olivier Boscagli, Philipp Max, Ibrahim Sangaré, Pablo Rosario, Ryan Thomas, Marco van Ginkel, Adrian Fein, Érick Gutiérrez, Mauro Júnior, Mario Götze, Donyell Malen, Eran Zahavi, Yorbe Vertessen en Joël Piroe.

