Het door het coronavirus geteisterde Club Brugge reist ook zonder Noa Lang af naar Oekraïne voor het Europa League-duel van donderdag met Dynamo Kiev. De Belgische koploper meldt niet waarom Lang in België achterblijft.

Dinsdag werd al bekend dat Stefano Denswil thuis zou blijven. Hij is besmet geraakt met het coronavirus, evenals Hans Vanaken, Matej Mitrovic, trainer Philippe Clement en zijn assistenten. Lang had naar verluidt wél symptomen, maar testte negatief.

Het ontbreken van de 21-jarige Lang is een aderlating voor Brugge, want de oud-Ajacied is in topvorm tijdens zijn eerste seizoen in België. In competitieverband kwam hij in achttien wedstrijden al tot elf goals en zeven assists.

Mede dankzij de inbreng van de Nederlandse jeugdinternational staat Brugge er uitstekend voor in de Jupiler Pro League. 'Blauw-Zwart' heeft als koploper een marge van dertien punten ten opzichte van nummer twee Royal Antwerp FC.

Naast Lang en Denswil behoort ook Tahith Chong niet tot de Brugse selectie in Kiev. Hij is een van de vier winteraanwinsten, terwijl Brugge wegens een UEFA-regel maar drie nieuwe spelers mocht inschrijven en dat ging ten koste van de Nederlandse aanvaller. Ruud Vormer en Bas Dost reizen wél meer naar Oekraïne.

Dynamo Kiev-Club Brugge begint donderdag om 18.55 uur. Namens Nederland komen PSV en Ajax in actie in de zestiende finales. PSV speelt op hetzelfde tijdstip uit tegen Olympiacos en Ajax gaat om 21.00 uur op bezoek bij Lille OSC.

Bekijk het programma in de zestiende finales van de Europa League