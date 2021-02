RB Leipzig-Liverpool ·

32' Het is wachten op de 0-1 van Liverpool en dit keer is Robertson daar heel dichtbij. De linksback neemt een door keeper Gulacsi weggetrapte bal vanaf zo'n 30 meter in één keer op zijn schoen en treft de bovenkant van de lat. De terugsprintende doelman verdwijnt wel in het net, maar kan na een korte behandeling weer verder.