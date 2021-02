Barcelona-PSG ·

De Jong en Dest in basis Barcelona

Ronald Koeman zet zowel Frenkie de Jong als Sergiño Dest in de basis bij Barcelona. Gerard Piqué is na zijn blessure weer fit en staat meteen in de basis. Bij PSG keert Marco Verratti na een blessure ook terug in de opstelling.



Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets; Dembélé, Messi. Pedri; Griezmann.

Opstelling PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Verratti, Paredes, Gueye; Kean, Icardi, Mbappé.