SC Cambuur heeft dinsdag uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper zag eerst concurrent Almere City FC met 2-1 verliezen van Helmond Sport en won vervolgens zelf van TOP Oss (3-0).

Robert Mühren was wederom zeer belangrijk voor Cambuur. De spits opende in het thuisduel met TOP Oss in de 26e minuut de score uit een penalty en maakte diep in de blessuretijd van de tweede helft ook de 3-0. Giovanni Korte tekende voor de andere treffer van Friezen.

Mühren staat na 22 wedstrijden op 23 doelpunten en is daarmee de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie. De 31-jarige aanvaller heeft nu ook één goal meer gemaakt dan Eredivisie-topschutter Giorgos Giakoumakis van VVV-Venlo.

Cambuur, dat zijn derde zege op rij boekte, heeft met nog vijftien wedstrijden te gaan drie punten voorsprong en een duel minder gespeeld dan nummer twee De Graafschap. Almere City staat derde op zes punten.

Stand in top Keuken Kampioen Divisie 1. SC Cambuur: 23-56 (68-19)

2. De Graafschap: 24-53 (51-33)

3. Almere City FC: 23-50 (51-30)

4. NAC Breda: 23-44 (43-20)

5. Go Ahead Eagles: 23-44 (33-18)

Tweede nederlaag op rij voor Almere City

Almere City kwam eerder op dinsdag op bezoek bij Helmond Sport na een half uur op achterstand door een treffer van Jelle Goselink. In de slotfase maakte Lance Duijvestijn er 2-0 van in het SolarUnie Stadion in Helmond.

Almere City kwam vier minuten voor tijd via de dertiende seizoenstreffer van de ingevallen Thomas Verheydt nog wel terug tot 2-1, maar een punt zat er niet meer in.

De ploeg uit Flevoland verloor in zijn eerste 21 competitieduels slechts één keer (7-2 tegen Cambuur in november), maar staat in februari al op twee nederlagen. Twee weken geleden won NAC in Breda met 4-0 van het elftal van Ole Tobiasen.

Helmond Sport deelde een tik uit aan Almere City. Helmond Sport deelde een tik uit aan Almere City. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Keuken Kampioen Divisie