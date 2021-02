Titelkandidaat Almere City FC heeft dinsdag zijn tweede nederlaag op rij geleden in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Ole Tobiasen verloor op bezoek bij middenmoter Helmond Sport met 2-1.

Helmond Sport kwam na een half uur op voorsprong via Jelle Goselink. In de slotfase leek Lance Duijvestijn het duel in het SolarUnie Stadion in Helmond definitief te beslissen met de 2-0.

Almere City kwam vier minuten voor tijd via de dertiende seizoenstreffer van de ingevallen Thomas Verheydt nog wel terug tot 2-1, maar een punt zat er niet meer in.

De ploeg uit Flevoland verloor in zijn eerste 21 competitieduels slechts één keer (7-2 tegen SC Cambuur in november), maar staat in februari al op twee nederlagen. Twee weken geleden won NAC in Breda met 4-0 van het elftal van Tobiasen.

Almere City staat derde met drie punten minder dan Cambuur. De koploper speelt dinsdagavond vanaf 18.45 uur thuis tegen TOP Oss. Helmond Sport klimt naar de elfde plek in de Keuken Kampioen Divisie.

