Bondscoach Sarina Wiegman gaat de komende twee interlands op voetballend vlak enkele dingen experimenteren bij de Oranjevrouwen. Nederland speelt in de aanloop naar de Olympische Spelen oefenwedstrijden tegen België en Duitsland.

De Oranjevrouwen gingen bij hun laatste oefenduel in november kansloos onderuit tegen de Verenigde Staten. De wereldkampioen was in Breda veel sterker en de score viel met 0-2 nog mager uit, want Nederland noteerde slechts één doelpoging.

"Ik ben niet van die wedstrijd geschrokken. Maar het was wel leerzaam, we weten nu welk werk we nog te doen hebben richting de Olympische Spelen", zei Wiegman dinsdag tijdens een digitale persconferentie.

"Veel mensen denken dat we fysiek nog achterlopen op de VS, maar in onze data zien we dat we op dat vlak vrijwel gelijkwaardig zijn. We zullen dus voetbaltechnisch nog moeten verbeteren", aldus de bondscoach, die zelf bij het duel met de VS ontbrak wegens privéomstandigheden.

De Oranjevrouwen hadden bij hun laatste oefenduel weinig in te brengen tegen wereldkampioen Verenigde Staten: 0-2. De Oranjevrouwen hadden bij hun laatste oefenduel weinig in te brengen tegen wereldkampioen Verenigde Staten: 0-2. Foto: Pro Shots

Wiegman wil tegen België en Duitsland dingen uitproberen

De komende twee interlands zijn ideaal voor Wiegman om te experimenteren met de speelwijze. "We hebben met de speelsters al een aantal dingen besproken die we willen uitproberen. Dan gaat het over hoe je onder de druk kan uitvoetballen, of hoe je verdedigend bepalender kan zijn."

De Oranjevrouwen hebben sinds het WK in 2019, waarin het de finale verloor van de Verenigde Staten, nauwelijks serieuze tegenstanders gehad. Daardoor was er weinig gelegenheid voor Wiegman om aan de speelwijze te schaven.

"Tijdens de EK-kwalificatie hebben we alleen tegen kleinere landen gespeeld en hadden we heel veel de bal. Nu spelen we tegen toplanden en krijgen we echte meetmomenten. Ik ben blij dat we nu weer tegen toplanden als België en Duitsland gaan spelen. Dat geeft een goede indicatie van wat we straks kunnen verwachten op de Spelen."

Oranje hoopt komende zomer in Tokio hoge ogen te gooien. "Ik ben ervan overtuigd dat we binnen een half jaar het gat met de VS kunnen dichten", besloot Wiegman.

De Oranjevrouwen spelen donderdag in Brussel tegen België (aftrap om 20.00 uur) en volgende week woensdag (18.30 uur) in Venlo tegen Duitsland.