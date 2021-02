Israël heeft bij de UEFA aangeboden om wedstrijden in de Europa League, Champions League en het EK van komende zomer te organiseren. Omdat het land voorop loopt met vaccineren, zouden er al snel wedstrijden met publiek gespeeld kunnen worden.

"Oren Hasson, de voorzitter van de bond, heeft UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin de mogelijkheid aangeboden om wedstrijden van de drie competities in Israël te organiseren, als de besmettingsgraad in mei en juni het niet mogelijk maakt om elders in Europa wedstrijden met toeschouwers te organiseren", meldt de Israëlische Federatie (ISR) in een verklaring.

"Ceferin verzekerde dat het aanbod in overweging zal worden genomen en dat het spelen van wedstrijden in Israël een optie is."

In Israël heeft momenteel 46 procent van de bevolking van 9 miljoen inwoners minstens één coronavaccin gehad. Daarmee gaat het ruim aan kop in de ranglijst van landen met procentueel de meeste inentingen.

Binnen twee maanden hoopt de Israëlische regering de vaccinatie af te ronden, zodat het gewone leven weer op gang kan komen.

Israël niet gekwalificeerd voor EK

Israël heeft zich niet geplaatst voor het EK van komende zomer, dat volgens planning in twaalf verschillende landen gespeeld zal worden.

Vorig jaar week de UEFA voor de laatste fase van de Champions League en Europa League uit naar Portugal en Duitsland, waar de clubs in een coronabubbel in lege stadions de kwartfinales, halve finales en de eindstrijd afwerkten.