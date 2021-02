Feyenoord wil zich woensdag revancheren op bezoek bij sc Heerenveen in de kwartfinales van het TOTO KNVB Beker-toernooi. De Rotterdammers verloren eind vorige maand nog kansloos met 3-0 van de Friezen in de Eredivisie.

"Ik heb wel het idee dat dat leeft binnen de groep", zegt trainer Dick Advocaat dinsdag op de website van Feyenoord. Hij verwacht tegelijkertijd opnieuw een gretig Heerenveen. "Ook zij weten dat ze met twee overwinningen in de bekerfinale staan."

Middenvelder Orkun Kökçü beaamt de woorden van Advocaat. "We weten dat we ons moeten revancheren op die 3-0. Daar gaan we alles aan doen. Als je wint sta je in de halve finale. Het zijn nog maar drie wedstrijden en dan kun je je al kwalificeren Europees."

Voor Feyenoord is de KNVB-beker misschien wel extra belangrijk, omdat de winnaar zich rechtstreeks plaatst voor de groepsfase van de Europa League. De ploeg staat in de competitie momenteel op de vijfde plaats en dat betekent aan het einde van het seizoen deelname aan de play-offs voor een ticket in de voorrondes van de nieuwe Confererence League.

"De wedstrijd van woensdag is heel belangrijk, maar ook via de competitie kunnen we ons nog plaatsen voor Europees voetbal. We zijn ook daar nog volop in de race", aldus Advocaat.

Lucas Pratto en Ibrahim Dresevic liggen op het zanderige veld in het Abe Lenstra Stadion. Lucas Pratto en Ibrahim Dresevic liggen op het zanderige veld in het Abe Lenstra Stadion. Foto: Pro Shots

Heerenveen kan beschikken over Joey Veerman

Heerenveen kan woensdag weer beschikken over Joey Veerman. De middenvelder, die drie weken geleden de uitblinker was tegen Feyenoord, miste zondag de uitwedstrijd tegen AZ door een kuitblessure, maar hij is daarvan op tijd hersteld.

"We hebben iedereen aan boord. Hopelijk zijn er geen spelers die een reactie krijgen naar aanleiding van onze laatste training. En dan kunnen we met elkaar aan de bak", zegt trainer Johnny Jansen tegen de Leeuwarder Courant.

"De kwartfinale is op dit moment de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Het is alleen jammer dat we, zoals het hele seizoen al, in onze eigen bubbel leven. Normaal word je aangesproken op kantoor, of langs het trainingsveld. Nu is er nagenoeg geen personeel aanwezig, terwijl onze trainingen besloten zijn. Maar bij ons in de staf en selectie leeft deze wedstrijd enorm."

Sc Heerenveen tegen Feyenoord begint woensdag om 18.45 uur in het Abe Lenstra Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Siemen Mulder. De winnaar neemt het in de halve finales in eigen huis op tegen Ajax.

Het duel had eigenlijk vorige week afgewerkt moeten worden, maar werd toen afgelast vanwege het winterweer. Advocaat vreest dat de sneeuw en vorst de grasmat geen goed hebben gedaan. "Toen wij er in januari speelden, was het veld al verschrikkelijk. Nu schijnt het nog slechter te zijn, maar daar hebben wij verder geen invloed op."

