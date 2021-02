David Alaba vertrekt komende zomer definitief bij Bayern München. De 28-jarige Oostenrijker loopt deze zomer na dertien jaar transfervrij de deur uit bij 'Der Rekordmeister'.

"Het was absoluut geen makkelijk besluit", zei Alaba dinsdag op een persconferentie over zijn vertrek. De linksbenige verdediger kwam in de zomer van 2008 binnen in de jeugdopleiding van de Bundesliga-club, die hem overnam van Austria Wien.

Twee jaar later debuteerde hij op zeventienjarige leeftijd onder toenmalig trainer Louis van Gaal in de hoofdmacht. Hij speelde tot dusver 415 wedstrijden en won 26 prijzen met de club, waaronder negen keer de landstitel, zes keer de Duitse beker en twee keer de Champions League.

"Ik heb hier een geweldige tijd gehad en iedereen probeerde me te overtuigen om te blijven. Ik heb alleen zelf de knoop doorgehakt en denk dat ik toe ben aan een nieuw avontuur."

David Alaba (rechts) met Jérôme Boateng en de Champions League-beker. David Alaba (rechts) met Jérôme Boateng en de Champions League-beker. Foto: Pro Shots

'Ik heb nog niet beslist waar ik naartoe ga'

De aankondiging van Alaba's vertrek komt niet als een verrassing. In de media werd al maandenlang geschreven dat de Oostenrijks international zijn contract niet ging verlengen en vooral Real Madrid wordt genoemd als volgende club.

Dinsdag op de persconferentie werd Alaba uiteraard ook gevraagd naar de eventuele interesse van Real. "Mijn Spaans is niet goed, maar goed genoeg voor op het veld", zei hij met een kwinkslag. "Maar ik heb op dit moment echt nog geen beslissing gemaakt", benadrukte hij.

Met het binnenhalen van Dayot Upamecano anticipeerde Bayern München al op het aanstaande vertrek van Alaba. De 22-jarige verdediger komt komende zomer voor 43 miljoen euro over van RB Leipzig.