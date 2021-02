Ronald Koeman heeft dinsdagavond in de belangrijke Champions League-ontmoeting met Paris Saint-Germain weer de beschikking over Gerard Piqué. De ervaren verdediger is hersteld van een zware knieblessure.

De 34-jarige Piqué liep zijn kwetsuur op 21 oktober op tijdens het verloren uitduel met Atlético Madrid (1-0). Onderzoek bracht schade aan de voorste kruisband van zijn rechterknie aan het licht.

Piqué is bezig aan zijn dertiende seizoen bij Barcelona, waar hij ook onder Koeman een vaste kracht is. De 103-voudig international van Spanje heeft inmiddels 553 officiële wedstrijden gespeeld voor de Spaanse topclub.

Uiteraard behoren ook onder anderen Frenkie de Jong en Lionel Messi tot de dinsdag bekendgemaakte Barcelona-selectie voor de kraker tegen PSG. Bovendien is Martin Braithwaite net als Piqué terug van een blessure. Koeman moet het nog wel doen zonder bijvoorbeeld Sergi Roberto, Philippe Coutinho en Ansu Fati.

Barcelona-Paris Saint-Germain begint dinsdag om 21.00 uur. De return in de achtste finales van de Champions League staat op 10 maart op hetzelfde tijdstip op het programma.

De clubs treffen elkaar voor het eerst sinds Barcelona in maart 2017 dankzij een wonderbaarlijke 6-1-zege de laatste acht bereikte. De confrontatie heeft bovendien een extra lading, omdat Messi in verband wordt gebracht met een vertrek naar PSG.

Bekijk het programma in de achtste finales van de Champions League