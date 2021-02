De rechtbank heeft Ajax dinsdag in het gelijk gesteld in het bezwaar tegen het besluit van de gemeente Den Haag om geen uitsupporters toe te laten bij het uitduel met ADO Den Haag in januari 2019.

In de aanloop naar de wedstrijd van twee jaar geleden, die door Ajax met 1-5 werd gewonnen, besloot burgemeester Pauline Krikke om wederom geen Ajax-fans toe te laten in het Cars Jeans Stadion. Ajax tekende bezwaar aan tegen die beslissing.

"Dit vonnis bevestigt dat het een besluit van de burgemeester is en niet van de thuisspelende club of uitsupporters worden toegelaten", meldt Ajax in een verklaring over de uitspraak van de rechter.

"Bovendien bevestigt de uitspraak dat de uitspelende club en haar supporters vervolgens bij de rechter bezwaar kunnen maken tegen een besluit om uitsupporters niet toe te laten in het stadion. Dat is voor Ajax belangrijk, omdat de club zich er al geruime tijd hard voor maakt dat Ajacieden weer in het uitvak van ADO kunnen plaatsnemen."

De gemeente Den Haag krijgt de kans om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Daar is zes weken de tijd voor.

Wedstrijden tussen Ajax en ADO Den Haag worden al sinds 2006 zonder uitsupporters gespeeld. Het verbod zou destijds vijf jaar lang gelden, maar is uit angst voor ongeregeldheden telkens verlengd.

