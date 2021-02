Joëlle Smits kan niet meedoen in de komende twee interlands van de Oranjevrouwen. De topscorer van de Pure Energie Eredivisie Vrouwen is niet fit genoeg en moest dinsdag afhaken. Ashleigh Weerden van het Franse Montpellier is opgeroepen als vervanger.

De 21-jarige Smits meldde zich maandag nog wel in Zeist, waar Nederland zich voorbereidt op oefeninterlands tegen België en Duitsland. Door het toevoegen van Weerden blijft de selectie uit 23 speelsters bestaan. De 21-jarige Weerden speelde tot dusver twee interlands.

Smits maakt dit seizoen indruk bij PSV, waar ze momenteel met dertien goals uit negen wedstrijden topscorer van de Eredivisie is. In september verdiende ze al een transfer naar de Duitse topclub VfL Wolfsburg.

Haar overstap van komende zomer is bijzonder. Smits, die in het verleden voor FC Twente uitkwam, is namelijk de eerste PSV-speelster die voor een transfersom naar het buitenland vertrekt.

Ashleigh Weerden in het shirt van Montpellier. Ashleigh Weerden in het shirt van Montpellier. Foto: Pro Shots

Ook Janssen en Van de Sanden niet beschikbaar

Het afhaken van Smits is niet de eerste tegenvaller voor scheidend bondscoach Sarina Wiegman, die eerder al een afmelding kreeg van het Wolfsburg-duo Dominique Janssen (rugklachten) en Shanice van de Sanden (familieomstandigheden).

De Oranjevrouwen spelen donderdag om 20.00 uur in Brussel tegen België en staan volgende week woensdag om 18.30 uur in Venlo tegenover Duitsland. Duitsland en België treffen elkaar tussendoor (zondag) in Aken.

De duels worden door Oranje gezien als de eerste oefenwedstrijden richting de Olympische Spelen komende zomer in Tokio.