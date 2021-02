Timo Werner is blij en opgelucht dat hij dinsdag eindelijk weer eens scoorde voor Chelsea. De spits maakte tegen Newcastle United (2-0) een einde aan een periode van honderd dagen en 1.004 speelminuten zonder goals in de Premier League.

De 24-jarige Werner, die in zijn tijd bij RB Leipzig veel indruk maakte en afgelopen zomer voor zo'n 53 miljoen euro werd overgenomen van de Duitse topclub, heeft het moeilijk in zijn eerste seizoen als Chelsea-speler. Zijn laatste competitietreffer dateerde van 7 november.

"Als spits wil je altijd scoren. De afgelopen periode was moeilijk voor me, daardoor zat ik niet lekker in mijn vel. Ik ben blij dat ik vandaag weer scoorde", zei Werner tegen Sky Sports, vlak na de wedstrijd waarin hij Chelsea nog voor rust van dichtbij op 2-0 zette.

"Maar het is beroerder als je nooit op de juiste plek staat en geen kansen krijgt. Ik heb juist veel kansen gemist, ook vandaag. Als ik zo doorga, komen de doelpunten en de assists vanzelf wel weer."

Het doelpunt van Timo Werner in beeld. Het doelpunt van Timo Werner in beeld. Foto: Pro Shots

Tuchel blij voor Werner

Chelsea-trainer Thomas Tuchel was ook blij om te zien dat Werner tegen Newcastle weer eens scoorde. De oud-coach van Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain denkt dat het doelpunt precies is wat zijn landgenoot nodig heeft.

"Aanvallers hebben het goede gevoel vaak weer terug als ze eenmaal hebben gescoord. Dit zal hem het laatste zetje geven", zei hij. "Hij heeft heel hard gewerkt en was vandaag met een doelpunt en een assist weer belangrijk voor ons."

Tuchel, die Hakim Ziyech op de bank hield, staat met Chelsea op de vierde plek in de Premier League. Zaterdag is nummer dertien Southampton de volgende tegenstander en drie dagen later wacht Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League