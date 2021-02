Michel Vlap kan amper in woorden uitdrukken wat hij voelt na zijn droomdebuut voor Arminia Bielefeld. De oud-spelmaker van sc Heerenveen had maandag met een doelpunt en een assist een groot aandeel in het verrassende 3-3-gelijkspel bij Bayern München.

Vlap, die deze winter op huurbasis overkwam van Anderlecht, opende al in de negende minuut de score. Nog in de eerste helft was hij de aangever bij de 0-2 van ploeggenoot Amos Pieper. Na rust kwam Bayern terug.

"Ik kan het moeilijk beschrijven. Toen ik scoorde, dacht ik: laat het geen buitenspel zijn of zo, laat de VAR niet ingrijpen. Gelukkig telde het doelpunt gewoon. Daarna gaf ik ook nog de assist bij de 0-2, geweldig", glunderde Vlap na de wedstrijd in de Allianz Arena.

"Hier droom je van. Het is alleen al geweldig om in dit stadion te spelen. Ik speelde tegen spelers die ik normaal gesproken alleen van FIFA (het computerspel, red.) ken. Echt te gek."

Ondanks zijn succesvolle debuut baalt Vlap ervan dat er uiteindelijk werd gelijkgespeeld. "Als je zou zeggen dat je in München een punt pakt, zou je daarvoor tekenen. Maar we stonden twee keer met twee doelpunten verschil voor, dus we hadden het gevoel dat we hadden kunnen winnen."

Vlap vecht tegen degradatie met Arminia, dat na twintig Bundesliga-wedstrijden alleen FSV Mainz 05 en Schalke 04 onder zich houdt. Bayern, dat onlangs het WK voor clubs won, gaat aan de leiding.

