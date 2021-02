Chelsea blijft goed presteren onder de nieuwe trainer Thomas Tuchel. De ploeg van Hakim Ziyech, die wederom geen speeltijd kreeg, won maandag met 2-0 van Newcastle United en heeft nu vier Premier League-duels op rij gewonnen.

Tuchel, die keeper Kepa Arrizabalaga weer eens een kans gaf, moest op Stamford Bridge al na twintig minuten wisselen, omdat spits Tammy Abraham een blessure opliep.

Olivier Giroud viel voor de honderdste keer in tijdens een Premier League-duel en hij had slechts tien minuten nodig om het net te vinden. De Fransman schoot raak nadat Newcastle-keeper Karl Darlow een voorzet van Timo Werner niet goed kon verwerken: 1-0.

Werner tekende vlak voor rust zelf voor de 2-0. De Duitser tikte na een corner binnen bij de tweede paal en maakte zijn eerste goal sinds 7 november, precies honderd dagen en 1.004 speelminuten geleden.

In de tweede helft kwam de zege van Chelsea niet meer in gevaar. 'The Blues' pakten sinds het ontslag van Frank Lampard en de entree van Tuchel dertien punten uit vijf duels en staan vierde met een voorsprong van twee punten op titelverdediger Liverpool en een achterstand van elf punten op koploper Manchester City.

Ziyech keek negentig minuten lang toe vanaf de bank. De oud-Ajacied stond donderdag in de basis in het FA Cup-duel met Barnsley (0-1-zege), maar kwam de laatste vier competitiewedstrijden niet in actie.

Invaller Olivier Giroud opende de score voor Chelsea. Invaller Olivier Giroud opende de score voor Chelsea. Foto: Pro Shots

West Ham United vierde door nieuwe zege

West Ham United rekende in de andere maandagavondwedstrijd in de Premier League af met Sheffield United: 3-0. De ploeg van coach David Moyes staat op een knappe vijfde plaats, met evenveel punten als Chelsea.

Halverwege leidde West Ham met 1-0 in het London Stadium door een benutte strafschop van Declan Rice. In de 58e minuut tekende Issa Diop na voorbereidend werk van Aaron Cresswell voor de tweede treffer en ver in blessuretijd maakte Ryan Fredericks er nog 3-0 van.

Sheffield United blijft laatste en heeft met nog veertien wedstrijden te gaan een achterstand van veertien punten op de 'veilige' zeventiende plek van Newcastle.

West Ham United beleeft een uitstekend seizoen. West Ham United beleeft een uitstekend seizoen. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand van de Premier League