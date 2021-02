Voor Lieke Martens en FC Barcelona is het winnen van de Champions League voor vrouwen het belangrijkste doel dit seizoen, zeker omdat de Spaanse club in eigen land alles wint wat er te winnen valt. Dinsdag gaat 'Barça' de koker in voor de loting van de achtste finales.

De 28-jarige Martens arriveerde maandag bij de Oranjevrouwen in Zeist, nadat ze net weer een prijs had gepakt met Barcelona. Zondag was ze met haar ploeg in de Spaanse bekerfinale van vorig seizoen, dat door de coronacrisis afgelopen weekend pas werd afgerond, met 3-0 te sterk voor Logroño.

"Nu hebben we alle prijzen van vorig seizoen gewonnen, behalve de Champions League. Dat is nu het grote doel", vertelt Martens, die sinds 2017 voor de Spaanse topclub speelt. De Spaanse supercup en de landstitel waren al binnen en dit seizoen staat Barcelona helemaal op eenzame hoogte. Met zestien verliespunten minder dan nummer twee Levante en een doelsaldo van 84-3 staat 'Barça' bovenaan in La Liga Femenina.

"De trainingen bij Barcelona zijn elke dag van heel hoog niveau", merkt Martens. "We hebben een enorme stap gezet en de afgelopen jaren hebben we al laten zien dat we tot de beste clubs van Europa behoren. Nu willen we een keer goud in de Champions League."

Twee jaar geleden stond Martens met Barcelona in de Champions League-finale, maar daarin bleek Olympique Lyon veel te sterk (4-1). De Franse club domineert al jaren in Europa en won de belangrijkste prijs in het internationale clubvoetbal voor vrouwen de afgelopen vijf jaar.

Lieke Martens tijdens de Champions League-finale van 2019. Lieke Martens tijdens de Champions League-finale van 2019. Foto: ANP

'Ik heb er weinig last van'

Op basis van de prestaties in eigen land lijkt Barcelona dit jaar een geduchte concurrent voor Lyon, dat dinsdag uiteraard ook in de koker gaat voor de Champions League-loting. De ontwikkeling van de vrouwenploeg van de Catalaanse club staat bijna haaks op die van het mannenelftal van trainer Ronald Koeman, dat voor het eerst in jaren op grote achterstand staat in La Liga.

"Natuurlijk hoop ik dat de mannen ook goed presteren, dat is goed voor de club", aldus Martens, die tevens zegt dat de vrouwentak niet te lijden heeft onder de onrust en de financiële problemen in Camp Nou. "Ik heb er weinig last van. Er wordt bij ons niets ingehouden, al is het verschil tussen mannen en vrouwen ook wel groot."

"Laten we voor de toekomst hopen dat het snel beter gaat in deze tijden van corona en dat er weer fans naar de club mogen komen. Dat heeft Barcelona nodig. En goede resultaten uiteraard."

De loting voor de achtste finales van de Champions League voor vrouwen begint dinsdag om 12.00 uur. De speeldata voor de heenwedstrijden zijn 3 en 4 maart en voor de returns 10 en 11 maart. De finale is op 16 mei in Göteborg.