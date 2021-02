Frenkie de Jong is bezig aan een ijzersterk seizoen bij FC Barcelona. De 23-jarige middenvelder gedijt steeds beter in de aanvallende rol die hem is toebedeeld door trainer Ronald Koeman. "De Jong beheerst vrijwel alles tot in de perfectie."

Een bloemlezing van wat er in de afgelopen weken over De Jong werd geschreven in de Spaanse kranten.

El Mundo Deportivo: "De Jong is volwassen geworden. Hij moest een stapje voorwaarts maken en heeft een enorme stap vooruitgezet. Hij is inmiddels een completere en betere speler geworden dan dat hij bij Ajax was."

Marca: "De Jong heeft een enorme transformatie ondergaan. Hij heeft eindelijk zijn kettingen afgedaan. Hij is tegenwoordig beslissend, onvermoeibaar en de speler die 75 miljoen euro waard is."

Sport: "Niemand kon voorzien dat De Jong op zijn nieuwe positie zó zou ontploffen. Koeman heeft bereikt wat zijn voorgangers niet lukte: De Jong vindt zijn verloren uitbundigheid terug. Hij is op dit moment de beste middenvelder van FC Barcelona."

Hedwiges Maduro moet erom lachen. "In de Spaanse pers ben je de ene dag een hero en de volgende dag een zero, dus ik neem dat niet zo serieus", zegt de oud-speler van Sevilla en Valencia. "Je moet ze alleen niet tegen je hebben, want dan komt het extra hard aan. Dan heb je zeven kranten die elke dag negatief over jou schrijven en dat is niet fijn. Maar je moet als speler weten dat hun mening niet belangrijk is en alleen luisteren naar de trainer en teamgenoten."

Frenkie de Jong loopt juichend weg na een doelpunt. Frenkie de Jong loopt juichend weg na een doelpunt. Foto: Pro Shots

'De Jong hoefde bij Ajax niet voor goals te zorgen'

De Jong fungeerde sinds zijn komst van Ajax in de zomer van 2019 aanvankelijk als controlerende middenvelder bij FC Barcelona. Koeman liet hem in december meer naar voren spelen en dat pakte goed uit. De Jong, die in zijn carrière nooit uitblonk in het maken van doelpunten, scoorde vanaf dat moment al zes keer en gaf bovendien drie assists.

"Frenkie is echt veranderd en hij is completer dan in zijn tijd bij Ajax", was Koeman eind vorige maand vol lof over De Jong, die zelf ook blij is met zijn nieuwe positie. "Ik voel me in deze rol erg op mijn gemak, maar ik weet dat ik nog beter kan."

Maduro is ook onder de indruk van de ontwikkeling van De Jong. "Hij is een van de compleetste middenvelders ter wereld geworden en dat is de verdienste van Koeman. Je kan hem inmiddels overal neerzetten. Als centrale verdediger, controlerende middenvelder, een meer aanvallende middenvelder; vrijwel alles beheerst hij tot in de perfectie."

"Je kan alleen niet echt zeggen dat hij een veel betere speler is geworden dan in zijn periode bij Ajax. Ook toen vond ik hem geweldig spelen, maar hoefde hij niet voor de goals te zorgen. Ajax had daarvoor jongens als Van de Beek, Tadic en Neres. Barcelona beschikte niet over een middenvelder met diepgang en scorend vermogen. De Jong vult dat nu erg goed in."

Frenkie de Jong en Ronald Koeman schudden elkaar de hand. Frenkie de Jong en Ronald Koeman schudden elkaar de hand. Foto: ANP

'Messi is beter gaan voetballen dankzij De Jong'

Toeval of niet, vanaf het moment dat De Jong naar voren is geschoven, lijkt ook Lionel Messi te zijn opgebloeid. De sterspeler, die afgelopen zomer dreigde met een vertrek, heeft na een moeizame seizoensstart zijn topvorm teruggevonden en vond in bijna elk duel na de winterstop het net.

"De nieuwe rol van De Jong en de topvorm van Messi houden zeker verband met elkaar", aldus Maduro. "Iedereen bij Barcelona wilde voorheen de bal alleen maar in de voeten hebben. Dat is zo voorspelbaar. Dan kan je Messi zelfs afdekken met meerdere spelers als je het compact houdt."

"Messi is beter in zijn spel gekomen doordat de tegenstander nu moet kiezen. Loopt hij mee met De Jong, dan komt Messi vrij en andersom. De wisselwerking tussen Messi en Alba blijft voor mij nog altijd wel de beste, dat is wereldniveau. De Jong profiteert daar ook van, want hij heeft door hen al een paar keer gescoord."

De Jong krijgt dinsdag weer een kans om ook voor het eerst trefzeker te zijn in de Champions League. FC Barcelona neemt het dan in eigen huis op tegen Paris Saint-Germain in de heenwedstrijd in de achtste finales. Het duel begint om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.

