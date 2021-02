Michel Vlap heeft maandag een droomdebuut beleefd bij Arminia Bielefeld. De Nederlander was goed voor een goal en een assist in het uitduel met Bayern München, dat vier dagen na het winnen van het WK voor clubs nog wel terugkwam van een 1-3-achterstand: 3-3.

De 23-jarige Vlap verkaste eind januari naar Arminia Bielefeld, dat de oud-speler van sc Heerenveen voor een half jaar huurt van Anderlecht. Hij kon maandag pas debuteren, omdat het thuisduel met Werder Bremen ruim een week geleden niet kon doorgaan door hevig winterweer.

De middenvelder had in een winters München maar negen minuten nodig om zijn waarde te bewijzen voor de nummer zestien van de Bundesliga. Hij draaide na een pass van Manuel Prietl goed weg op de rand van het strafschopgebied en schoot de bal met links achter Manuel Neuer.

Vlap was een half uur later ook de aangever bij de 0-2. Amos Pieper kopte raak uit een corner van de Nederlander, waardoor er een zeer verrassende ruststand op het scorebord stond.

In de eerste helft lag er flink wat sneeuw op het veld in München.

Bayern komt toch nog terug

De tweede helft was amper begonnen toen Robert Lewandowski met zijn 25e competitiedoelpunt van het seizoen de aansluitingstreffer maakte, maar een minuut later was het verschil weer twee door een goal van Arminia Bielefeld-invaller Christian Gebauer.

Koploper Bayern moest vrezen voor zijn derde Bundesliga-nederlaag van deze jaargang, maar pakte door goals van Corentin Tolisso en Alphonso Davies toch nog een punt. Vlap werd na een uur gewisseld en Mike van der Hoorn viel vlak voor tijd in bij Bielefeld.

Bayern voltooide donderdag de zogenoemde sextuple door in Qatar het WK voor clubs te winnen. De Duitsers wonnen het afgelopen seizoen alle zes mogelijke prijzen.

Het (voor de rust) besneeuwde veld van de Allianz Arena bleek een grote omschakeling voor de ploeg van coach Hansi Flick, die nu een voorsprong van vijf punten heeft op nummer twee RB Leipzig.

Geen succes voor Bayern-huurling Zirkzee

In Italië was er geen succes voor Bayern-huurling Joshua Zirkzee. De aanvaller verloor met Parma het uitduel met Hellas Verona: 2-1.

Zirkzee mocht na 56 minuten invallen bij de nummer negentien van de Serie A. Vijf minuten later maakte Antonín Barák de winnende treffer voor Verona.

