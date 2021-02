Ajax treft met Lille OSC donderdagavond in de Europa League een verbeterde versie van de ploeg die vorig seizoen twee keer werd verslagen in de groepsfase van de Champions League (3-0 en 0-2). De Noord-Franse club is getransformeerd van subtopper tot koploper in de Ligue 1 met de bij Ajax overbodig geachte Sven Botman als een van de beste spelers.

"Botman is dit seizoen een van de beste verdedigers uit de Ligue 1", zegt Jeremy Jeanningros, Lille-watcher namens het Franse sportmedium L'Équipe. "Ik had verwacht dat hij wat aanpassingstijd nodig zou hebben en er op zijn vroegst volgend seizoen zou staan. Dat bleek niet zo en hij was vanaf dag één indrukwekkend."

Ajax kreeg een transfersom van 8 miljoen euro voor Botman. Dat leek veel geld voor de nu 21-jarige verdediger die was uitgeleend aan sc Heerenveen en geen minuut in de Amsterdamse hoofdmacht speelde. Maar door zijn uitstekende spel bij Lille is Botman inmiddels veel meer geld waard en lonkt komende zomer al een overstap naar een Europese topclub.

Mede dankzij de verdediger van Jong Oranje gaat Lille - boven het exorbitant rijke Paris Saint-Germain - aan kop in de Ligue 1. De ploeg van trainer Christophe Galtier kreeg al ruim zeshonderd minuten geen doelpunt meer tegen.

"Het was misschien een vergissing van Ajax, maar het is lastig om in te schatten hoe hij het bij Ajax had gedaan", zegt Jeanningros, die Botman niet kende voor zijn komst naar Lille. "En toch was ik ervan overtuigd dat hij wat toe zou voegen aan dit Lille. Waarom? Omdat de club er onder leiding van sportief directeur Luís Campos altijd in slaagt de in potentie beste spelers ter wereld te halen, zonder dat je ze kent", doelt hij op onder andere Eden Hazard, die als jongeling naam maakte bij Lille.

Sven Botman in actie namens Lille. Sven Botman in actie namens Lille. Foto: ANP

'Lille kan zich meten aan PSG'

Botman is dan ook niet het enige schot in de roos afgelopen transferzomer van Lille. De twintigjarige aanvaller Jonathan David die ook op de radar van Ajax zou hebben gestaan, kwam over van KAA Gent en is na wat aanpassingsproblemen aardig op dreef bij de club. Hij scoorde vijf keer in de laatste zes wedstrijden.

"Deze transfers geven het beleid van de club uitstekend weer. Het is een echte investeringsclub en daarnaast hebben ze dit jaar een aantal ervaren spelers", vertelt Jeanningros. De journalist noemt de 35-jarige Burak Yilmaz en de 37-jarige José Fonte, die ook een belangrijk aandeel hadden in de Europese overwintering en het (voorlopig) aftroeven van PSG in eigen land.

"Ik denk dat Lille het nog wel even volhoudt in de Ligue 1, maar ik vermoed dat PSG in de laatste speelronden toch afstand gaat nemen. Het is al een geweldige prestatie op zich dat ze nog in de race zitten."

Sven Botman met Jonathan David. Sven Botman met Jonathan David. Foto: Pro Shots

'Lille veel beter dan vorig seizoen'

Een mogelijke landstitel, de eerste voor Lille sinds 2011, zou een bijzonder hoogtepunt zijn in de clubgeschiedenis, maar het is volgens Jeanningros daarom niet zo dat het Europese avontuur en het tweeluik met Ajax bijzaak is.

"De trainer heeft vanaf de start van het seizoen verteld hoe belangrijk Europees succes voor hem is. Hij heeft de persoonlijke ambitie om volgend seizoen een stap te maken naar een grotere club en beseft dat het voor hem belangrijk is om zijn trainerskwaliteiten op het Europese toneel te laten zien."

Vorig jaar, toen Lille twee keer verloor van Ajax in de Champions League, was Galtier ook al trainer bij de club. De Fransen creëerden in beide wedstrijden genoeg kansen, maar op wonderbaarlijke wijze kregen ze de bal er maar niet in.

"Maar dat is dit jaar anders", benadrukt Jeanningros. "De ploeg van dit jaar is een soort upgrade van de ploeg van vorig seizoen. Lille is absoluut beter en mede door de afwezigen bij Ajax geef ik ze een goede kans om door te gaan."

De zestiende finale tussen Lille en Ajax begint donderdag om 21.00 uur in het Stade Pierre-Mauroy en staat onder leiding van de Slowaak Ivan Kruzliak. Een week later is de return in de Johan Cruijff ArenA.

