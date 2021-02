Leopoldo Luque, die in 1978 wereldkampioen voetbal werd met Argentinië door het Nederlands elftal in de finale te verslaan, is maandag op 71-jarige leeftijd overleden.

Luque lag al enkele weken in het ziekenhuis vanwege de gevolgen van COVID-19, meldt River Plate.

De spits maakte tussen 1975 en 1980 84 goals in 207 wedstrijden voor de Argentijnse topclub, waarmee hij vijf keer kampioen werd en waarbij hij zijn succesvolste periode beleefde.

Luque speelde tussen 1975 en 1981 43 interlands voor Argentinië (21 goals). Op het succesvolle WK van 1978 kwam hij tot vier treffers, waaronder een fraai doelpunt tegen Frankrijk in de tweede groepswedstrijd.

De aanvaller liep tegen de Fransen een elleboogblessure op en hoorde vier dagen later vlak voor het derde groepsduel met Italië dat zijn broer was overleden bij een verkeersongeluk.

Luque miste twee wedstrijden, maar in de laatste drie duels van Argentinië was hij er weer bij. In de finale tegen Nederland (3-1-zege na verlenging) stond hij in de basis en speelde hij de hele wedstrijd.