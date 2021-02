Roda JC heeft maandag goede zaken gedaan in de derde periode van de Keuken Kampioen Divisie door met 1-3 te winnen bij Excelsior. Jong Ajax leed een pijnlijke nederlaag tegen FC Dordrecht (1-2), dat niet langer de hekkensluiter is.

Erik Falkenburg zette Roda JC in de 37e minuut uit een rebound op voorsprong in het uitduel met Excelsior. Dylan Vente, gehuurd van Feyenoord, vergrootte de marge halverwege de tweede helft naar twee.

Benjamin Bouchouari besliste het duel definitief met de 0-3 in de slotfase. In de extra tijd miste Luigi Bruins een strafschop voor Excelsior, waarna Siebe Horemans nog wel scoorde voor de Rotterdammers.

Roda won zijn laatste vier duels met de indrukwekkende doelcijfers 15-3 en staat tweede in de stand van de derde periode, op drie punten van De Graafschap. In de reguliere stand zijn de Limburgers de nummer zeven met een achterstand van vijftien punten op koploper SC Cambuur.

FC Dordrecht won eindelijk weer eens, op bezoek bij Jong Ajax. FC Dordrecht won eindelijk weer eens, op bezoek bij Jong Ajax. Foto: Pro Shots

Pijnlijke nederlaag voor Jong Ajax

Jong Ajax startte tegen FC Dordrecht met onder anderen Lassina Traoré, Brian Brobbey, Kenneth Taylor, Sontje Hansen en Naci Ünüvar, maar de talenten van de Amsterdamse club leden hun tiende nederlaag van het seizoen.

Traoré schoot Jong Ajax nog wel op voorsprong, maar in de slotfase ging er veel fout bij de thuisploeg. Naoufal Bannis, gehuurd van Feyenoord, maakte gelijk voor de bezoekers. Hij benutte een strafschop na een handsbal van Taylor. Dehninio Muringen tekende in de 84e minuut voor de 1-2.

Jong Ajax eindigde de wedstrijd met tien man, na een rode kaart voor Enric Llansana.

Voor FC Dordrecht was het de eerste zege sinds 6 december (0-1 tegen NAC Breda) en pas de vierde overwinning van het seizoen. De ploeg van trainer Jan Zoutman, die na het duel met NAC de taken van de ontslagen Harry van den Ham overnam, deed de laatste plek in de Keuken Kampioen Divisie over aan FC Den Bosch.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Keuken Kampioen Divisie