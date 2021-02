Telstar-clubicoon Frank Korpershoek heeft maandag zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd. De 36-jarige verdediger, die bezig is aan zijn vijftiende seizoen in Velsen, stopt aan het einde van deze jaargang.

"Na vijftien seizoenen ga ik, aan het einde van dit seizoen, afscheid nemen. Van de 'Witte Leeuwen', van het betaalde voetbal. Een beslissing met gemengde gevoelens, maar vooral met trots terugkijkend op alles wat het mij gebracht heeft", schrijft Korpershoek maandag op Twitter.

De geboren Noord-Hollander is van het uitstervende ras dat zijn hele voetbalcarrière bij één club is gebleven. Hij debuteerde in 2006 bij wat toen nog Stormvogels Telstar heette en staat inmiddels op 378 wedstrijden (veertien goals) voor de Keuken Kampioen Divisie-club.

In oktober nam Korpershoek het record voor meeste duels voor Telstar over van Fred Bischot, die in de jaren zeventig en tachtig tot 372 wedstrijden voor de Noord-Hollanders kwam.

Korpershoek is ook dit seizoen gewoon weer basisspeler en aanvoerder bij Telstar, waarmee hij nooit in de Eredivisie uitkwam. De Heemstedenaar werkt sinds juli 2019 ook als jeugdtrainer bij Ajax.

