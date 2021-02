Lieke Martens is maandag aan de voorbereiding op de Olympische Spelen begonnen met de Oranjevrouwen, die de komende anderhalve week oefenwedstrijden spelen tegen België en Duitsland. De aanvaller van FC Barcelona wil in de topaffiches laten zien dat Nederland op de goede weg is, al speelt in haar achterhoofd wel de vraag of het evenement in Tokio überhaupt doorgaat.

"We hebben nu pas echt de volle focus op de Spelen", vertelt de 28-jarige Martens, die zich maandag met de Oranje-selectie in Zeist verzamelde. "In eerdere interlandperiodes draaide het ook nog om de EK-kwalificatie. Nu niet. Er wachten nu twee wedstrijden waarin we het moeten laten zien. Ik ben benieuwd waar we staan."

Na een EK-kwalificatie met louter duels met kleine landen en eenvoudige overwinningen speelt Nederland donderdag in Brussel tegen de nummer zeventien van de FIFA-ranking (België) en volgende week woensdag in Venlo tegen de mondiale nummer twee (Duitsland).

"Ik heb heel veel zin in deze twee wedstrijden", vervolgt Martens. "Nu gaan we zien wat spelers individueel kunnen brengen en wat we als team kunnen. Alles moet kloppen en als het niet goed gaat, dan leer je ervan. Dat hebben we nodig richting Tokio."

'Komende zomer wil ik wel winnen van VS'

Eind november oefende Oranje al tegen een topland. In Breda was wereldkampioen Verenigde Staten met 2-0 te sterk en had de Europees kampioen vrijwel niets in te brengen.

"Ik ben die wedstrijd bijna amper op hun helft geweest", weet Martens nog. "We hebben toen niet het niveau gehaald om de nummer één van de wereld te verslaan. Dat is niet erg, maar komende zomer in Tokio wil ik dat wel doen. Gelukkig hebben we nog een paar maanden om te groeien, te beginnen met deze week."

Martens kijkt uiteraard uit naar de Spelen. Na het EK-goud van 2017 en het WK-zilver van 2019 wil ze ook in Tokio geschiedenis schrijven met de Oranjevrouwen, die zich voor het eerst geplaatst hebben voor het olympisch voetbaltoernooi.

"Maar daardoor houdt het nieuws over of de Spelen wel doorgaan mij ook bezig. Ik snap dat met alles wat er in de wereld gebeurt met corona, gezondheid nu het belangrijkste is. Maar het zou wel een enorme domper zijn als de Spelen geschrapt worden. En niet alleen voor mij, maar voor al die sporters die hard aan het trainen zijn. Ik hoop echt dat het doorgaat."

De oefenwedstrijd tussen België en Nederland begint donderdag om 20.00 uur in het Koning Boudewijnstadion. Bij Nederland-Duitsland is de aftrap in De Koel volgende week dinsdag om 18.30 uur.