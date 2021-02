Marco Rose wordt met ingang van komend seizoen trainer van Borussia Dortmund. De Duitse coach komt over van concurrent Borussia Mönchengladbach.

Gladbach meldt de overgang van Rose maandag op zijn website, Dortmund heeft nog niet officieel gereageerd. De club wordt momenteel op interimbasis geleid door Edin Terzic, nadat Lucien Favre in december werd ontslagen.

Gladbach is teleurgesteld in het vertrek van de 44-jarige Rose. De oud-trainer van Red Bull Salzburg is bezig aan zijn tweede seizoen bij de 'Die Föhlen'. De club staat momenteel zevende in de Bundesliga, slechts een plek onder Dortmund.

"We hebben de afgelopen weken veel gesprekken met elkaar gevoerd over de toekomst van Marco", zegt technisch directeur Max Eberl van Gladbach. "Helaas heeft hij besloten om gebruik te maken van een clausule in zijn tot 2022 doorlopende contract en in de zomer naar Dortmund te gaan."

Eberl hoopt het huidige seizoen succesvol af te ronden met Rose. "We hopen samen al onze doelen in de Bundesliga, de DFB-Pokal en de Champions League te bereiken."

Volgende week speelt Gladbach de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Manchester City.

