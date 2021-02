Ton Lokhoff begint aan zijn derde periode bij NAC Breda. De oud-speler en -trainer is maandag gepresenteerd als nieuwe technisch directeur van de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

De 61-jarige Lokhoff begint op 1 april aan zijn nieuwe functie en tekent tot medio 2024. De geboren Bredanaar keert na zestien jaar afwezigheid terug bij NAC.

"Ik ben erg blij dat ik deze kans heb gekregen. De afgelopen jaren heb ik natuurlijk veelal in het buitenland gewerkt", zegt Lokhoff, die overkomt van VfL Wolfsburg waar hij assistent-trainer bij het tweede elftal was. "Terugkeren bij NAC voelt als thuiskomen."

Drievoudig Oranje-international Lokhoff debuteerde in 1979 in het eerste elftal van NAC en speelde later voor PSV, het Franse Nîmes en Feyenoord. De aanvallende middenvelder keerde in 1991 terug in Breda en promoveerde twee jaar later als aanvoerder naar de Eredivisie.

Ton Lokhoff in 2004 als trainer van NAC met Nourdin Boukhari. Ton Lokhoff in 2004 als trainer van NAC met Nourdin Boukhari. Foto: ANP

Lokhoff wil NAC terugbrengen 'naar waar de club hoort'

Na zijn afscheid als speler in 1996 werd Lokhoff eerst assistent en later hoofdtrainer van NAC. In totaal was hij negentien seizoenen werkzaam bij de club, wat hem de bijnaam 'Mister NAC' opleverde.

Na zijn ontslag in december 2005 was Lokhoff ook hoofdcoach van Excelsior en VVV-Venlo en assistent in het buitenland bij Red Bull Salzburg, PAOK, VfB Stuttgart en Wolfsburg.

Momenteel vervult hoofdtrainer Maurice Steijn nog een dubbelfunctie bij NAC door ook als technisch directeur te fungeren. "Ik zie ernaar uit om aan de slag te gaan bij onze club", blikt Lokhoff vooruit op zijn terugkeer. "Samen gaan we hard aan de slag om de club terug te brengen naar waar die hoort. Hopelijk mogen de supporters snel naar het stadion en zien we hen tijdens een ouderwets avondje NAC."

NAC staat momenteel vierde in de Keuken Kampioen Divisie. De beste twee clubs promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie.

