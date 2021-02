Internazionale-coach Antonio Conte is blij met de manier waarop Christian Eriksen zich manifesteert. De Deense spelmaker zat bij de Italiaanse topclub lange tijd op een dood spoor, maar lijkt zijn draai eindelijk te hebben gevonden.

Na een lange periode waarin Eriksen het vooral moest hebben van invalbeurten en een winterse transfer de meest logische optie leek, stond de oud-Ajacied in vier van de laatste zes wedstrijden weer in de basis. Zijn spel stemt Conte steeds meer tevreden.

"Hij begint steeds meer te begrijpen wat we van hem vragen. Hij heeft vandaag uitstekend gepresteerd en is op de goede weg", zei de coach van Inter maandag na de 3-1-zege op Lazio, die zijn ploeg de koppositie opleverde in de Serie A.

"Christian had wat aanpassingsproblemen en had moeite om het tactische voetbal met hoge intensiteit, zoals dat in Italië wordt gespeeld, te begrijpen. Hij is in nieuwe situaties terechtgekomen. Hij is nog steeds een wapen voor ons en ik heb geduld met hem."

De 29-jarige Eriksen, die Tottenham Hotspur een jaar geleden verruilde voor een contract tot medio 2024 bij Inter, stond ook tegen Lazio in de basis. Hij werd na 72 minuten naar de kant gehaald. Na 45 wedstrijden in het shirt van Inter staat de teller voor de Deen op vijf doelpunten en drie assists.

Inter profiteerde tegen Lazio van de misstap die rivaal AC Milan bij Spezia maakte door met 2-0 te verliezen. Zondag staat de stadsderby tussen de Milanese grootmachten op het programma.

Christian Eriksen had tegen Lazio geen direct aandeel in een van de doelpunten. Foto: Pro Shots

