Zinédine Zidane maakt zich behoorlijk zorgen over de almaar groeiende blessurelijst bij Real Madrid. De Franse coach zag zondag in de met 2-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Valencia met Dani Carvajal opnieuw een speler geblesseerd uitvallen.

"We hebben een hoop blessures", zei Zidane na het duel met Valencia tegen Spaanse media. "Ik maak me zorgen en ik begrijp niets van al deze blessures."

Carvajal was net hersteld van een spierblessure, maar ging tegen Valencia al na een klein half uur hinkend naar de kant. De rechtsback is al het achtste blessuregeval bij Real.

"Ik heb met Carvajal te doen", aldus Zidane. "Hij kreeg weer last van zijn oude blessure, terwijl hij goed speelde. Hij is belangrijk voor ons."

Naast Carvajal zijn er momenteel nog vier verdedigers geblesseerd bij Real. Eerder deze week liep Marcelo een spierblessure op en vorige week onderging Sergio Ramos een knieoperatie. Ook Álvaro Odriozola en Éder Militão zijn niet beschikbaar.

Op het middenveld moet 'De Koninklijke' het voorlopig zonder Federico Valverde stellen en in de aanval zijn Eden Hazard en Rodrygo niet inzetbaar. Zidane heeft geen duidelijke verklaring voor de vele blessures.

Eerder dit seizoen klaagde de 48-jarige coach nog over het drukke speelschema. "Die discussie ga ik niet meer aan", liet hij daarover weten. "We hebben al genoeg problemen. Het speelschema is zoals het is."

Dankzij de overwinning op Valencia nam Real de tweede plaats in La Liga over van FC Barcelona. De ploeg van coach Ronald Koeman heeft drie punten minder, maar wel een wedstrijd minder gespeeld. De achterstand van Real op koploper Atlético Madrid, dat twee duels minder heeft gespeeld, is vijf punten.

