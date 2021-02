Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer heeft geen goed woord over voor de VAR bij de uitwedstrijd van zijn ploeg tegen West Bromwich Albion (1-1). Volgens de Noor werd 'The Red Devils' zondag in de tweede helft onterecht een penalty ontnomen na tussenkomst van de videoarbitrage.

"Het was duidelijk een penalty", zei Solskjaer over de overtreding van Semi Ajayi op Harry Maguire na ruim een uur spelen op The Hawthorns. "Als de scheidsrechter eerst door laat spelen, dan moet hij gewoon een strafschop geven."

Scheidsrechter Craig Pawson wees aanvankelijk naar de stip, maar zijn besluit werd even later teruggedraaid door de VAR. Maguire had niet alleen buitenspel gestaan, maar de overtreding was volgens de videoarbitrage ook niet zwaar genoeg voor een penalty.

"Er moet iemand in slaap zijn gevallen in de VAR-ruimte", foeterde Solskjaer. "Daar had iemand even verse koffie moeten zetten. Zulke dingen gebeuren zo vaak. De ene week is het een overtreding en de andere week niet. Dan is het een penalty, dan weer niet. Ik wil alleen maar dat er één eerlijke lijn wordt getrokken."

De 47-jarige coach van Manchester United was niet de eerste die dit weekend zijn onvrede over de VAR uitte. Zaterdag weet Liverpool-manager Jürgen Klopp de 3-1-nederlaag van zijn ploeg tegen Leicester City ook al aan de videoscheidsrechter.

Scheidsrechter Craig Pawson bekijkt de beelden na tussenkomst van de VAR. Scheidsrechter Craig Pawson bekijkt de beelden na tussenkomst van de VAR. Foto: Pro Shots

'We hebben titelstrijd zeker nog niet opgegeven'

Solskjaer kwam na het puntenverlies tegen West Bromwich ook nog even terug op enkele eerdere opmerkingen over de titelstrijd. Na het gelijkspel van vorige week tegen Everton (3-3) zei hij nog dat United niet als titelkandidaat moet worden gezien, maar daar komt hij nu op terug.

"Ik zei dat we niet over de titelstrijd moesten praten, maar we zullen Manchester City er echt niet zomaar met de titel vandoor laten gaan", liet hij weten. "We spelen binnenkort nog tegen ze, dus we hebben het zeker nog niet opgeven."

Op 6 maart staat in het Etihad Stadium de kraker tussen koploper Manchester City en nummer twee Manchester United op het programma. Het verschil tussen de twee ploegen is momenteel zeven punten, terwijl City een wedstrijd minder heeft gespeeld.

