Dirk Kuijt ontkent dat hem ooit het hoofdtrainerschap bij Feyenoord is beloofd. De clubicoon beëindigde begin deze maand zijn doorlopende contract in Rotterdam om elders aan de slag te kunnen gaan als eindverantwoordelijke.

Kuijts zaakwaarnemer Rob Jansen meldde in mei vorig jaar nog aan Rijnmond dat er met Feyenoord was afgesproken dat Kuijt in de toekomst hoofdtrainer in De Kuip zou worden. Daarbij was geen startdatum genoemd, maar verschillende media meldden destijds al dat Kuijt aan het einde van het huidige seizoen de opvolger van Advocaat zou worden. Technisch directeur Frank Arnesen koos echter voor Arne Slot.

Twee weken na zijn aangekondigde vertrek uit Rotterdam weerspreekt Kuijt de belofte, die hem zou zijn gedaan door toenmalig directeur Martin van Geel. "Het is besproken, maar er zijn nooit toezeggingen gedaan", benadrukt Kuijt zondag in het Ziggo Sport-programma Rondo. "Dat wil ik uit de wereld helpen. Het is mij niet beloofd dat ik hoofdtrainer van Feyenoord zou worden."

Kuijt vertrekt naar eigen zeggen niet uit onvrede bij de Rotterdammers. "Mijn relatie met Dick Advocaat is nog steeds uitstekend. Ik moet mijn praktijkexamen voor het diploma betaald voetbal nog doen en dat ga ik bij Dick doen. Dat wil hij ook graag."

Dirk Kuijt leidde Feyenoord in 2017 nog naar de eerste landstitel in achttien jaar. Foto: Pro Shots

'Afgesproken er niets over te zeggen'

Over de reden van de breuk met Feyenoord wil Kuijt desgevraagd niet uitweiden. "Ik ben trainer geweest van de onder 19 en heb een jaar meegelopen op technisch gebied. In overleg met de club heb ik besloten om me buiten de club verder te ontwikkelen. We hebben afgesproken om er inhoudelijk niets over te zeggen."

De veertigjarige Kuijt speelde verdeeld over twee periodes zeven jaar voor Feyenoord en bezorgde de Rotterdammers in 2017 de eerste landstitel in achttien jaar. Na een seizoen als speler/assistent-trainer bij zijn geliefde amateurclub Quick Boys werd hij in 2018 trainer van de onder 19 van Feyenoord.

Zijn verblijf op Feyenoords jeugdcomplex Varkenoord bleef beperkt tot twee seizoenen. Vanwege de scheiding met zijn ex-vrouw stopte hij in 2020 als jeugdtrainer van Feyenoord. Dit seizoen had Kuijt geen officiële functie in De Kuip, maar hij had wel een contract. Het is nog niet duidelijk waar zijn toekomst ligt als trainer.