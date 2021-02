Trainer Thomas Letsch was des duivels na de vierde wedstrijd op rij zonder zege voor Vitesse. De Arnhemmers verloren zondag met 0-2 van FC Twente en lijken definitief te zijn afgehaakt in de titelstrijd in de Eredivisie.

"Als het even niet lukt, moet je tenminste vechten. Dat deden we niet", fulmineerde Letsch na afloop bij ESPN. "We hadden een hoop problemen met de speelwijze van FC Twente. Er zijn een hoop dingen waar ik echt pissig over ben. Op deze voet kunnen we absoluut niet doorgaan. We hebben één punt gehaald uit de laatste vier wedstrijden en dat is dramatisch."

"We winnen en verliezen samen, maar wat we vandaag brachten was niet genoeg om in deze competitie een wedstrijd te winnen", aldus Letsch. "We creëerden geen enkele kans, we waren continu aan het reageren en zo wil ik niet dat we spelen. Het is belangrijk dat we met elkaar gaan praten om de juiste afslag te nemen."

Vitesse kwam na een kwartier spelen al op achterstand tegen FC Twente door een doelpunt van Queensy Menig en schoot in de hele wedstrijd slechts één keer op doel. In de laatste minuut van de blessuretijd deelde Thijs van Leeuwen de genadeklap uit aan Vitesse, dat door de derde nederlaag in de afgelopen vier duels afzakt naar de vierde plaats in de Eredivisie.

Letsch had even geen boodschap aan de ranglijst. "Ik wil na deze wedstrijd helemaal niet praten over onze doelstellingen dit seizoen. We willen Europees voetbal halen, maar het maakt niet uit of we derde, vierde, vijfde of zesde eindigen. We moeten weer ons voetbal gaan spelen en een team worden. Ik heb geen andere doelen voor het seizoen."

Ook Riechedly Bazoer kon de nederlaag van Vitesse tegen FC Twente niet afwenden. Ook Riechedly Bazoer kon de nederlaag van Vitesse tegen FC Twente niet afwenden. Foto: ANP

Bazoer: 'We zijn het een beetje kwijt'

Ook Riechedly Bazoer erkende dat Vitesse een wanprestatie leverde tegen FC Twente. "We zijn het een beetje kwijt op dit moment", zei de steunpilaar van de Arnhemmers voor de camera van ESPN. "We hebben niet veel punten gehaald en deze wedstrijd was ook niet best."

"We begonnen wel goed, maar na het tegendoelpunt waren we het kwijt. We hebben in de tweede helft alles gegeven, maar niks gecreëerd. Al met al was het niet goed genoeg vandaag."

Door de nederlaag is Vitesse, dat bij het ingaan van de winterstop nog kort achter koploper Ajax zat, zo goed als kansloos in de titelstrijd in de Eredivisie. De achterstand van de ploeg van Letsch op de Amsterdammers is opgelopen tot elf punten, terwijl Ajax nog een wedstrijd tegoed heeft.