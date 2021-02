Lille OSC heeft zondag een slechte generale beleefd voor de heenwedstrijd tegen Ajax in de Europa League. De Noord-Franse formatie kwam thuis in het Ligue 1-duel met Stade Brest niet verder dan 0-0.

Sven Botman bleef de hele wedstrijd op de bank bij Lille. Canal+ meldt zondag dat de Franse club een akkoord heeft bereikt met een nog onbekende Europese topclub over een transfer van de Nederlandse verdediger. Hij zou komende zomer voor 45 miljoen euro vertrekken.

Lille was tegen Brest vlak na rust dicht bij de openingstreffer, maar het afstandsschot van Xeka ging net naast. Halverwege de tweede helft werd een doelpunt van Jonathan Bamba afgekeurd wegens buitenspel.

Ondanks het gelijkspel gaat Lille wel weer aan kop in de Ligue 1. De ploeg van coach Christophe Galtier neemt de eerste plek over van Paris Saint-Germain, dat zaterdag wel won van OGC Nice (2-1). Het verschil tussen de twee ploegen is één punt.

Lille speelt komende donderdag eerst thuis tegen Ajax in de tweede ronde van de Europa League. Een week later volgt de return in Amsterdam.

Ajax moet het tegen Lille zonder Sébastien Haller stellen. De Amsterdammers vergaten de spits, die zaterdag nog scoorde tegen Heracles Almelo (0-2-zege), in te schrijven voor de Europa League.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1