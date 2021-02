Trainer Dick Advocaat heeft genoten van Feyenoord, dat zondag in De Kuip tegen Willem II de grootste overwinning tot dusver dit Eredivisie-seizoen boekte. Na een zwakke eerste helft wonnen de Rotterdammers met liefst 5-0.

"Ik heb in tijden niet zoveel vreugde gezien in het team", zei Advocaat na afloop voor de camera van ESPN. "Zelfs bij 5-0 zag ik nog de absolute wil om te scoren. Het plezier straalde er vanaf. Echt leuk om naar te kijken."

Voor rust viel er voor de 73-jarige Advocaat minder te genieten. De Tilburgse degradatiekandidaat kreeg de betere kansen en Feyenoord mocht van geluk spreken dat het halverwege niet op achterstand stond. Door een goal van Jens Toornstra in de tweede minuut van de extra tijd ging de ploeg van Advocaat zelf met een 1-0-voorsprong de kleedkamer in.

"Gelukkig hadden de spelers zelf ook in de gaten dat het niet goed was", vertelde Advocaat over de rust. "Ze zeiden zelf: zo kunnen we niet doorgaan. En daar hadden ze gelijk in. Na rust hebben we eerder druk gezet en daar had Willem II moeite mee. Zo werd het een mooie middag."

Lachende gezichten bij Feyenoord. Lachende gezichten bij Feyenoord. Foto: Pro Shots

'Linssen doet het prima als spits'

Positief voor Feyenoord was ook dat doelman Justin Bijlow na maanden blessureleed zijn rentree maakte en meteen zijn doel schoon hield. Woensdag in de KNVB-bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen zal hij weer de voorkeur krijgen boven Nick Marsman, die de afgelopen maanden een goede indruk maakte.

"Ik heb erover nagedacht om de tweede keeper te laten spelen in het bekertoernooi", zei Advocaat. "Maar dat ga ik niet doen."

Bryan Linssen, die tegen Willem II de 2-0 maakte en aangever was bij de 3-0 van Luis Sinisterra lijkt tegen Heerenveen weer als spits te starten. De van origine buitenspeler houdt spitsen Lucas Pratto, Nicolai Jørgensen en Robert Bozeník op de bank. "Linssen doet het prima als spits", aldus Advocaat. "Hij scoort en heeft dreiging. Net als een echte spits. "