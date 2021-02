Real Madrid heeft zondag de derde overwinning op rij geboekt in La Liga. De ploeg van coach Zinédine Zidane was op eigen veld met 2-0 te sterk voor Valencia en neemt de tweede plek over van FC Barcelona. In de Serie A kwamen Atalanta en AS Roma ook tot winst en in de Bundesliga speelde VfL Wolfsburg gelijk.

Karim Benzema opende na twaalf minuten de score voor Real tegen Valencia. De Fransman krulde de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied fraai in de rechterhoek.

Enkele minuten voor rust verdubbelde Toni Kroos de voorsprong met een harde schuiver. Ferland Mendy dacht er na iets meer dan een uur spelen 3-0 van te maken, maar zijn doelpunt werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Met de overwinning nam Real revanche voor de stevige nederlaag van eerder dit seizoen bij Valencia. In november ging 'De Koninklijke' met 4-1 onderuit in Mestalla.

Dankzij de zege van zondag klimt Real naar de tweede plaats. De Madrilenen hebben drie punten meer dan Barcelona, maar ook een wedstrijd meer gespeeld. De ploeg van coach Ronald Koeman haalde zaterdag met 5-1 uit tegen Deportivo Alavés.

De achterstand van Real op koploper Atlético Madrid bedraagt vijf punten. De stadgenoot, die zaterdag met 1-2 won bij Granada, heeft wel twee duels minder gespeeld.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga

Jordan Veretout scoorde tweemaal namens AS Roma. Jordan Veretout scoorde tweemaal namens AS Roma. Foto: Pro Shots

Atalanta ontsnapt aan puntenverlies

In Italië pakte Atalanta op de valreep de drie punten bij Cagliari: 0-1. Luis Muriel maakte in de negentigste minuut het bevrijdende doelpunt voor de formatie uit Bergamo, waar Marten de Roon na rust inviel en Sam Lammers op de bank bleef. Hans Hateboer ontbrak door een voetblessure bij Atalanta, dat de zevende plek bezet.

AS Roma was thuis met 3-0 te sterk voor Udinese. Jordan Veretout scoorde twee keer, waarvan eenmaal uit een penalty, en Pedro bepaalde in de slotfase de eindstand. Rick Karsdorp maakte de negentig minuten vol bij Roma, dat derde staat.

Later op de dag komt nummer twee Internazionale op eigen veld nog in actie tegen Lazio. De aftrap in Stadio Giuseppe Meazza wordt om 20.45 uur verricht.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in Serie A

Wout Weghorst wist niet te scoren tegen Borussia Mönchengladbach. Wout Weghorst wist niet te scoren tegen Borussia Mönchengladbach. Foto: Pro Shots

Weghorst speelt gelijk met Wolfsburg

In Duitsland raakte VfL Wolfsburg de derde plaats kwijt aan Eintracht Frankfurt. Met Wout Weghorst in de basis kwamen 'Die Wölfe' thuis tegen Borussia Mönchengladbach niet verder dan 0-0.

Door het gelijkspel heeft Wolfsburg nu evenveel punten als Frankfurt, maar wel een minder doelsaldo. Frankfurt won eerder op de dag met 2-0 van FC Köln dankzij doelpunten van André Silva en Evan N'Dicka.

De achterstand van Wolfsburg en Frankfurt op nummer twee RB Leipzig, dat vrijdag won van FC Augsburg (2-1), bedraagt vijf punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga