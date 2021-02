Internazionale heeft zondag de koppositie in de Serie A overgenomen van aartsrivaal AC Milan. De 'Nerazzurri' waren in eigen huis met 3-1 te sterk voor Lazio. In Spanje boekte Real Madrid de derde overwinning op rij, terwijl VfL Wolfsburg punten lieten liggen in de Bundesliga.

De zege van Internazionale, waar Oranje-international Stefan de Vrij de negentig minuten volmaakte, op Lazio kwam al in de eerste helft tot stand. Romelu Lukaku mocht in de 22e minuut aanleggen voor een strafschop en de spits faalde niet vanaf 11 meter: 0-1.

Op slag van rust verdubbelde Lukaku de score voor de ploeg van trainer Antonio Conte. Via een speler van Lazio kreeg de Belgische international in de voeten geschoven en hij maakte van dichtbij zijn zestiende competitiedoelpunt van het seizoen.

Gonzalo Escalante bracht de spanning in het lege Giuseppe Meazza na een uur spelen nog wel terug met de 2-1, maar een paar minuten later schoot Lautaro Martínez de achttienvoudig landskampioen van Italië in veilige haven.

Door de zege op Lazio grijpt Internazionale ten koste van stadgenoot en aartsrivaal AC Milan de koppositie in de Serie A. Milan verloor zaterdag met 2-0 bij laagvlieger Spezia. Volgende week zondag staat de eerste plek op het spel als Inter en AC Milan tegenover elkaar staan in de stadsderby.

Eerder op de dag pakte Atalanta op de valreep de drie punten bij Cagliari: 0-1. Luis Muriel maakte in de negentigste minuut het bevrijdende doelpunt voor de formatie uit Bergamo, waar Marten de Roon na rust inviel en Sam Lammers op de bank bleef. AS Roma was thuis met 3-0 te sterk voor Udinese.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in Serie A

Real Madrid neemt de tweede plaats van FC Barcelona over in La Liga. Real Madrid neemt de tweede plaats van FC Barcelona over in La Liga. Foto: Pro Shots

Real revancheert zich tegen Valencia

In Spanje was Real Madrid op eigen veld met 2-0 te sterk voor Valencia. De ploeg van trainer Zinédine Zidane neemt daardoor in La Liga de tweede plek over van FC Barcelona.

Karim Benzema opende na twaalf minuten de score voor Real. De Fransman krulde de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied fraai in de rechterhoek. Enkele minuten voor rust verdubbelde Toni Kroos de voorsprong met een harde schuiver.

Met de overwinning nam Real revanche voor de stevige nederlaag van eerder dit seizoen bij Valencia. In november ging 'De Koninklijke' met 4-1 onderuit in Mestalla. 'De Koninklijke' heeft drie punten meer dan Barcelona, maar ook een wedstrijd meer gespeeld. De ploeg van coach Ronald Koeman haalde zaterdag met 5-1 uit tegen Deportivo Alavés.

De achterstand van Real op koploper Atlético Madrid bedraagt vijf punten. De stadgenoot, die zaterdag met 1-2 won bij Granada, heeft wel twee duels minder gespeeld.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga

Wout Weghorst wist niet te scoren tegen Borussia Mönchengladbach. Wout Weghorst wist niet te scoren tegen Borussia Mönchengladbach. Foto: Pro Shots

Weghorst speelt gelijk met Wolfsburg

In Duitsland raakte VfL Wolfsburg de derde plaats kwijt aan Eintracht Frankfurt. Met Wout Weghorst in de basis kwamen 'Die Wölfe' thuis tegen Borussia Mönchengladbach niet verder dan 0-0.

Door het gelijkspel heeft Wolfsburg nu evenveel punten als Frankfurt, maar wel een minder doelsaldo. Frankfurt won eerder op de dag met 2-0 van FC Köln dankzij doelpunten van André Silva en Evan N'Dicka.

De achterstand van Wolfsburg en Frankfurt op nummer twee RB Leipzig, dat vrijdag won van FC Augsburg (2-1), bedraagt vijf punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga