Manchester United heeft voor de tweede keer op rij punten laten liggen in de Premier League. Na het gelijkspel van vorige week tegen Everton (3-3) kwamen 'The Red Devils' zondag met Donny van de Beek als invaller niet verder dan 1-1 bij laagvlieger West Bromwich Albion.

Manchester United kwam op The Hawthorns al na twee minuten op achterstand door een treffer van Mbaye Diagne. De Senegalees kopte raak uit een voorzet van Conor Gallagher. Op slag van rust bracht Bruno Fernandes de bezoekers op gelijke hoogte. De Portugees vond het net met een prachtige volley na een voorzet van Luke Shaw.

In de tweede helft ging United op zoek naar de 1-2. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer leek na ruim een uur spelen een penalty te krijgen na een overtreding van Semi Ajayi op Harry Maguire, maar de VAR draaide het besluit van arbiter Craig Pawson terug.

Diagne was een klein kwartier voor tijd dicht bij zijn tweede doelpunt van de middag, maar ditmaal hield David de Gea de spits van scoren af. Een minuut later kwam Van de Beek in het veld bij United, dat in blessuretijd nog bijna de drie punten pakte. Een kopbal van Maguire belandde op de paal.

City loopt verder weg bij United

Door het gelijkspel heeft nummer twee Manchester United nu zeven punten achterstand op koploper Manchester City, dat bovendien een wedstrijd minder heeft gespeeld. 'The Citizens' kwamen zaterdag al in actie en wonnen thuis met 3-0 van Tottenham Hotspur.

Eerder op zondag won Wolverhampton Wanderers dankzij goals van Rúben Neves (penalty) en Pedro Neto met 1-2 bij Southampton. Ki-Jana Hoever bleef op de bank bij 'The Wolves'.

Met Arsenal-Leeds United (17.30 uur) en Everton-Fulham (20.00 uur) staan er later op de dag nog twee wedstrijden op het programma in de Premier League.

