FC Utrecht heeft zondag de goede serie in de Eredivisie voortgezet. De subtopper won in eigen huis met de nodige moeite en ondanks een zeldzame gemiste strafschop met 3-1 van VVV-Venlo.

FC Utrecht was de bovenliggende partij en kwam in de 62e minuut op voorsprong door een doelpunt van Mimoun Mahi. De invaller kopte een voorzet van Moussa Sylla tegendraads binnen, al werd zijn inzet nog wel van richting veranderd.

De thuisclub verdubbelde in de 85e minuut de score dankzij een treffer van Bart Ramselaar. De middenvelder wachtte op wat ruimte en schoof de bal vervolgens behendig tussen de benen van een tegenstander door in de verre hoek.

VVV bracht in de blessuretijd de spanning terug door een benutte strafschop van Giorgos Giakoumakis. De spits maakte alweer zijn 22e goal van het seizoen en gaat daarmee riant aan kop in het topscorersklassement van de Eredivisie.

De gemiste strafschop van Adam Maher. Foto: Pro Shots

Eerste gemiste penalty voor FC Utrecht sinds 2014

FC Utrecht stelde een paar minuten later de zege veilig door het tweede doelpunt van de middag voor Mahi. De aanvaller was het eindstation van een razendsnelle counter en solliciteerde zo nadrukkelijk naar een basisplaats.

Adam Maher zorgde na ruim een half uur onbedoeld voor een bijzonder moment in de Eredivisie-geschiedenis van FC Utrecht. De middenvelder miste een strafschop en dat was de eerste voor FC Utrecht in competitieverband sinds december 2014.

FC Utrecht is inmiddels al vijf wedstrijden ongeslagen in de Eredivisie (vier overwinningen en één gelijkspel) en daardoor opgeklommen naar de zevende plaats. VVV is terug te vinden op de veertiende plek.

Eredivisie-speelronde 22 Vrijdag 18.45 uur: RKC-FC Emmen 1-0

Zaterdag 12.00 uur: FC Groningen-PEC 1-0

Zaterdag 14.15 uur: Sparta-Fortuna 1-2

Zaterdag 16.30 uur: ADO Den Haag-PSV 2-2

Zaterdag 18.45 uur: Heracles-Ajax 0-2

Zondag 12.15 uur: AZ-Heerenveen 3-1

Zondag 14.30 uur: Feyenoord-Wilem II 5-0

Zondag 14.30 uur: FC Utrecht-VVV 3-1

Zondag 16.45 uur: Vitesse-FC Twente

