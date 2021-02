Vitesse lijkt definitief af te haken in de titelstrijd in de Eredivisie. De Arnhemmers verloren zondag met 0-2 van FC Twente, wat het derde verlies in de laatste vier wedstrijden en de eerste nederlaag in eigen huis betekende. FC Utrecht zette zijn goede serie juist wel voort.

Vitesse verraste dit seizoen in de Eredivisie met direct resultaatvoetbal, maar tegen FC Twente kwam daar helemaal niets van terecht. De ploeg van de Duitse trainer Thomas Letsch schoot ondanks een licht overwicht slechts één keer op doel in de eigen GelreDome en maakte van begin tot eind een machteloze indruk.

Na een kwartier spelen kwam FC Twente uit het niets op voorsprong. Na balverlies van steunpilaar Riechedly Bazoer schakelden de bezoekers razendsnel om en werkte Queensy Menig de bal achter Remko Pasveer. Tot overmaat van ramp viel spelmaker Oussama Tannane ook nog uit met een blessure.

Vlak na rust ontsnapte het tandeloze Vitesse aan een grotere achterstand. Luciano Narsingh wipte de bal over de uitkomende Pasveer en gaf de bal nog een zetje met zijn hoofd, maar de sprintende Maximilian Wittek voorkwam de 0-2 met een fraaie ingreep op de doellijn.

Diep in de blessuretijd stelde FC Twente de zege op Vitesse veilig. Invaller Gijs Smal brak door over de linkerflank en bediende de vrijstaande Thijs van Leeuwen op maat. Scheidsrechter Sander van der Eijk floot daarop direct af.

Door het tweede verlies op rij, de vierde achtereenvolgende wedstrijd zonder overwinning en de eerste thuisnederlaag is Vitesse afgezakt naar de vierde plaats in de Eredivisie. De Arnhemmers hebben elf punten minder dan koploper Ajax, dat zelfs nog een wedstrijd tegoed heeft. Door de eerste zege sinds begin januari stijgt FC Twente naar de zesde plaats.

FC Utrecht is door de zege op VVV al vijf wedstrijden op rij ongeslagen in de Eredivisie. Foto: Pro Shots

FC Utrecht wint ondanks gemiste strafschop

In tegenstelling tot Vitesse heeft FC Utrecht wel de smaak te pakken in de Eredivisie. De subtopper uit de Domstad won in eigen huis met de nodige moeite en ondanks een zeldzame gemiste strafschop met 3-1 van VVV-Venlo.

FC Utrecht was de bovenliggende partij en kwam na een uur op voorsprong door een doelpunt van Mimoun Mahi, waarna Bart Ramselaar in de 85e minuut de score verdubbelde. VVV bracht in de blessuretijd de spanning terug door een benutte strafschop van Eredivisie-topscorer Giorgos Giakoumakis. Het was voor de Griek zijn 22e goal van het seizoen.

FC Utrecht stelde een paar minuten later de zege veilig door het tweede doelpunt van de middag voor Mahi. De aanvaller was het eindstation van een razendsnelle counter en solliciteerde zo nadrukkelijk naar een basisplaats.

Adam Maher zorgde na ruim een half uur onbedoeld voor een bijzonder moment in de Eredivisie-geschiedenis van FC Utrecht. De middenvelder miste een strafschop en dat was de eerste voor FC Utrecht in competitieverband sinds december 2014.

FC Utrecht is inmiddels al vijf wedstrijden ongeslagen in de Eredivisie (vier overwinningen en één gelijkspel) en daardoor opgeklommen naar de achtste plaats. VVV is terug te vinden op de veertiende plek.

Eredivisie-speelronde 22 Vrijdag 18.45 uur: RKC-FC Emmen 1-0

Zaterdag 12.00 uur: FC Groningen-PEC 1-0

Zaterdag 14.15 uur: Sparta-Fortuna 1-2

Zaterdag 16.30 uur: ADO Den Haag-PSV 2-2

Zaterdag 18.45 uur: Heracles-Ajax 0-2

Zondag 12.15 uur: AZ-Heerenveen 3-1

Zondag 14.30 uur: Feyenoord-Wilem II 5-0

Zondag 14.30 uur: FC Utrecht-VVV 3-1

Zondag 16.45 uur: Vitesse-FC Twente 0-2

