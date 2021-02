Feyenoord heeft zondag in de thuiswedstrijd zondag tegen Willem II zijn grootste overwinning van het seizoen geboekt. De Rotterdammers wonnen het Eredivisie-duel in De Kuip met 5-0, nadat de Tilburgers voor rust tal van kansen onbenut lieten.

Door de gemiste kansen van Willem II leek 0-0 de ruststand te worden, maar in de tweede minuut van de extra tijd tekende Jens Toornstra tegen de verhouding in voor de 1-0. Die tik kwam de ploeg van trainer Zeljko Petrovic niet meer te boven, terwijl Feyenoord na rust uitstekend speelde.

Door goals van Bryan Linssen en Luis Sinisterra stond het in de tweede helft al snel 3-0, waarna Steven Berghuis in de 63e minuut een strafschop binnenschoot. Het slotakkoord was voor invaller Orkun Kökcü (5-0).