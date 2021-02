Feyenoord heeft zondag in de thuiswedstrijd zondag tegen Willem II zijn grootste overwinning van het seizoen geboekt. De Rotterdammers wonnen het Eredivisie-duel in De Kuip met 5-0, nadat de Tilburgers voor rust tal van kansen onbenut hadden gelaten.

Door de gemiste kansen van Willem II leek 0-0 de ruststand te worden, maar in de tweede minuut van de extra tijd tekende Jens Toornstra tegen de verhouding in voor de 1-0. Die tik kwam de ploeg van trainer Zeljko Petrovic niet meer te boven, terwijl Feyenoord na rust uitstekend speelde.

Door goals van Bryan Linssen en Luis Sinisterra stond het in de tweede helft al snel 3-0, waarna Steven Berghuis in de 63e minuut een strafschop binnenschoot. Het slotakkoord was voor invaller Orkun Kökçü (5-0).

De grootste zege dit seizoen van Feyenoord was een 1-4 in september, en ook toen was Willem II de tegenstander. Op de ranglijst schiet de ploeg van trainer Dick Advocaat nog niet heel veel op met de 5-0, want Feyenoord blijft vijfde. Maar de Rotterdamse club moet nog wel een wedstrijd inhalen en de achterstand op AZ bedraagt slechts twee punten.

Eredivisie-speelronde 22 Vrijdag 18.45 uur: RKC-FC Emmen 1-0

Zaterdag 12.00 uur: FC Groningen-PEC Zwolle 1-0

Zaterdag 14.15 uur: Sparta-Fortuna Sittard 1-2

Zaterdag 16.30 uur: ADO Den Haag-PSV 2-2

Zaterdag 18.45 uur: Heracles-Ajax 0-2

Zondag 12.15 uur: AZ-Heerenveen 3-1

Zondag 14.30 uur: Feyenoord-Wilem II 5-0

Zondag 14.30 uur: FC Utrecht-VVV-Venlo 3-1

Zondag 16.45 uur: Vitesse-FC Twente

Jens Toornstra maakt op slag van rust de 1-0 in De Kuip. Jens Toornstra maakt op slag van rust de 1-0 in De Kuip. Foto: Pro Shots

Bijlow maakt rentree na blessureleed

Feyenoord tegen Willem II was zondag een bijzonder affiche voor de trainers Advocaat en Petrovic, want tot voor kort was de Montenegrijn nog de assistent van de ervaren Hagenaar. Ook voor Sven van Beek was het een aparte middag. De huurling maakte na jaren bij Feyenoord zijn debuut voor Willem II in De Kuip, terwijl Justin Bijlow na maanden blessureleed bij de thuisclub terugkeerde onder de lat.

De 23-jarige Bijlow moest voor rust flink aan de bak tegen de degradatiekandidaat. Zo dook Willem II-spits Kwasi Wriedt twee keer voor hem op, maar de Duitse spits scoorde niet. Feyenoord mocht van geluk spreken dat scheidsrechter Jochem Kamphuis en de VAR geen strafschop zagen in een duw van Tyrell Malacia in de rug van de doorgebroken Wried.

De ploeg van Advocaat stelde daar in de eerste helft aanvallend weinig tegenover, maar kwam in blessuretijd wel op voorsprong. Toornstra nam in het strafschopgebied met de punt van zijn voet een pass van Mark Diemers aan en schoot de 1-0 langs de debuterende doelman Arijanet Muric, die van Manchester City wordt gehuurd.

Willem II miste voor rust veel kansen. Willem II miste voor rust veel kansen. Foto: Pro Shots

Kökçü maakt eerste goal van seizoen

De voorsprong deed Feyenoord goed, want na rust liep de ploeg snel verder uit. Linssen, die in de punt van de aanval opnieuw de voorkeur kreeg boven de spitsen Nicolai Jørgensen, Lucas Pratto en Róbert Bozeník, kopte in de 49e minuut een voorzet van Toornstra tegen de touwen. Op aangeven van Linssen kon de voor Haps ingevallen Sinisterra in de 52e minuut de 3-0 binnenlopen.

Met de marge van drie was het duel beslist, maar het werd nog mooier voor Feyenoord. Aanvoerder Berghuis schoot in de 63e minuut kiezelhard een strafschop achter Muric (4-0), nadat Linssen bij een poging om te koppen was vastgehouden door Derrick Köhn.

Zeven minuten voor tijd bepaalde invaller Kökçü de eindstand op 5-0. Hij verraste Muric met een schot van afstand en tekende zo voor zijn eerste doelpunt van dit Eredivisie-seizoen.