AZ heeft zondag goede zaken gedaan in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De Alkmaarders wonnen met 3-1 van sc Heerenveen, waar Lasse Schöne scoorde bij zijn debuut.

AZ leek aanvankelijk op een eenvoudige zege af te stevenen. De thuisclub stond vlak na rust op een 2-0-voorsprong door doelpunten van Calvin Stengs en Teun Koopmeiners (strafschop), maar daarna werd het toch nog spannend.

Heerenveen kwam uit het niets terug tot 2-1 dankzij een treffer van Schöne, die eerder deze week transfervrij werd vastgelegd, maar in de slotfase stelde AZ alsnog de overwinning veilig door een doelpunt van Albert Gudmundsson.

AZ profiteerde optimaal van het verrassende gelijkspel van nummer twee PSV zaterdag bij ADO Den Haag (2-2). De ploeg van trainer Pascal Jansen klom voor minimaal een paar uur naar de derde plaats en verkleinde het gat met PSV tot vier punten.

Heerenveen jaagt op een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. Het team van coach Johnny Jansen heeft als nummer acht een punt achterstand op de benodigde zevende plaats, maar speelt woensdag ook nog in de kwartfinales van het TOTO KNVB Bekertoernooi in eigen huis tegen Feyenoord.

Lasse Schöne maakt zijn eerste doelpunt voor sc Heerenveen. Foto: Pro Shots

Eerste kans meteen raak voor AZ

AZ had in de eerste helft tegen Heerenveen een veldoverwicht, maar het was tot de twintigste minuut wachten op een kans. Die was wel meteen raak. Stengs stuitte na goed voorbereidend werk van Jesper Karlsson eerst nog op doelman Erwin Mulder, maar kon de rebound simpel in het lege doel schieten.

Heerenveen kon er lange tijd helemaal niets tegenover stellen en het wachten was dan ook op de 2-0 voor AZ. Uitblinker Owen Wijndal had daar vlak voor rust verantwoordelijk voor moeten zijn , maar hij zag zijn inzet nog van de doellijn worden gehaald door Ibrahim Dresevic.

AZ verdubbelde direct na de pauze alsnog de score. Koopmeiners mocht na een lichte overtreding van Jan Paul van Hecke op Myron Boadu binnen een minuut aanleggen vanaf elf meter en had het geluk dat de bal precies door de benen van Mulder in het doel belandde.

Heerenveen gooide vanaf dat moment gek genoeg wel alle schroom van zich af en maakte al snel de aansluitingstreffer. Schöne, die in de basis startte omdat Joey Veerman in de warming-up geblesseerd afhaakte, tikte van dichtbij een voorzet van Siem de Jong binnen.

AZ was even van slag en liet Heerenveen steeds meer toe op eigen helft, maar tien minuten voor tijd liep het toch gewoon uit naar 3-1. Gudmundsson, die de afgelopen week werd bekritiseerd vanwege zijn gebrek aan effectiviteit, faalde niet oog in oog met Mulder en zorgde zo voor de nodige opluchting.

