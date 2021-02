Björn Kuipers fluit dinsdag de topper tussen FC Barcelona en Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League, zo meldt de KNVB zondag.

De 47-jarige Kuipers wordt in Camp Nou geassisteerd door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra, terwijl Serdar Gözübüyük de vierde official is. Pol van Boekel en Dennis Higler staan het arbitrale kwartet als videoscheidsrechters bij.

De ervaren Kuipers geldt als een van de beste scheidsrechter in het internationale topvoetbal. De Oldenzaler, die in het dagelijks leven supermarkteigenaar is, floot onder meer op twee WK's en twee EK's en leidde in 2014 de Champions League-finale tussen Real Madrid en Atlético Madrid.

In Barcelona komt Kuipers verschillende landgenoten tegen. Bij FC Barcelona is Ronald Koeman de trainer en Oranje-international Frenkie de Jong een vaste basisspeler, terwijl linksback Mitchel Bakker onder contract staat bij Paris Saint-Germain.

De eerste wedstrijd tussen FC Barcelona en Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League begint dinsdag om 21.00 uur. De return in Parijs is op 10 maart.