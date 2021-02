Justin Bijlow keert zondag na drie maanden blessureleed terug in de basis bij Feyenoord. De 23-jarige doelman neemt in de thuiswedstrijd tegen Willem II de plek over van Nick Marsman.

Advocaat kiest verder voor dezelfde spelers die twee weken geleden ook in de basis stonden in de gewonnen topper tegen PSV (3-1).

Feyenoord zou vorige week in de competitie tegen FC Groningen spelen en midweeks in de beker tegen sc Heerenveen, maar beide duels gingen vanwege het winterweer niet door.

Bryan Linssen krijgt in de spits weer de voorkeur boven Nicolai Jørgensen, Lucas Pratto en Robert Bozenik, die allemaal op de bank zitten.

Sven van Beek arriveert met zijn nieuwe club bij De Kuip. Foto: Pro Shots

Van Beek debuteert bij Willem II

Bij Willem II debuteert de van Feyenoord gehuurde Sven van Beek in de basis en ook doelman Arijanet Muric, die de voorkeur krijgt boven Jorn Brondeel, maakt zijn eerste speelminuten voor de Tilburgers.

De verdediger en de Kosovaarse huurling van Manchester City zouden eigenlijk vorige week tegen ADO Den Haag al debuteren, maar die wedstrijd werd afgelast. De 26-jarige Van Beek was lange tijd een vaste waarde bij Feyenoord, maar de laatste jaren werd hij geteisterd door blessures. Dit seizoen speelde ik geen minuut voor de Rotterdamse club.

Feyenoord tegen Willem II begint zondag om 14.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geetruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Diemers; Berghuis, Linssen, Haps

Opstelling Willem II: Muric; Owusu, Holmén, Van Beek, Köhn; Nunnely, Spierings, Selahi; Köhlert, Wriedt, Pavlidis