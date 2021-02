FC Emmen speelt ook volgend seizoen met de veelbesproken sponsor EasyToys op het shirt. Met een ludieke brief maakten de Eredivisie-club en de erotische webshop zondag op Valentijnsdag bekend dat het contract met een jaar verlengd is.

"Op 24 september 2020 gaven we elkaar het jawoord. Het was niet altijd even gemakkelijk; de relatie tussen FC Emmen en EasyToys kende veel tegenslagen en niet iedereen keurde onze relatie goed. Maar echte liefde overwint alles, dat blijkt maar weer", staat in de brief.

Een eventuele degradatie is voor EasyToys geen reden om te stoppen met de sponsoring. FC Emmen won nog geen wedstrijd dit Eredivisie-seizoen en staat met zes punten onderaan.

"Wij winnen en verliezen samen. Inmiddels zijn we een heus showbizzkoppel, heel Nederland kent ons. Onze relatie is zo sterk, dat EasyToys zich niet laat kennen. Degraderen of niet, EasyToys blijft FC Emmen trouw. Clubliefde kent geen divisie."

De spelers van FC Emmen met EasyToys op het shirt. De spelers van FC Emmen met EasyToys op het shirt. Foto: Pro Shots

KNVB verbood sponsoring EasyToys in eerste instantie

Sinds FC Emmen in september het shirt met EasyToys presenteerde, is het bedrijf misschien wel de meestbesproken sponsor in de Eredivisie. In eerste instantie verbood de KNVB de sponsoring door de seksshop, omdat die in strijd zou zijn met "de goede smaak en het fatsoen".

Na overleg tussen de KNVB en de club kregen de Drenten alsnog toestemming om in zee te gaan met EasyToys en in december werd bepaald dat de bond niet langer kan beslissen of een bedrijf shirtsponsor van een club wordt.

De KNVB stelde op een ledenvergadering voor de toetsingscriteria voor een sponsorschap uit het Sponsoringreglement Betaald Voetbal te schrappen. Een meerderheid van de clubs was het daarmee eens. Het resultaat is dat alleen de Reclame Code Commissie een sponsorovereenkomst eventueel nog kan voorkomen.

