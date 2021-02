Juventus leed zaterdag bij Napoli (1-0) de tweede nederlaag van dit kalenderjaar, maar volgens Andrea Pirlo is die voor een groot deel te wijten aan de arbitrage. De coach van de 'Oude Dame' verbaasde zich over de penalty die de thuisploeg voor rust kreeg.

Giorgio Chiellini plantte zijn arm na een half uur spelen in het gezicht van Amir Rrahmani en dat werd gezien door de VAR. Scheidsrechter Daniele Doveri werd geadviseerd de beelden te bekijken en wees vervolgens naar de stip. Lorenzo Insigne tekende daarop voor de enige treffer van de wedstrijd.

"We incasseerden geen schot op doel en verloren door een dubieuze penalty", concludeerde Pirlo na het duel in Stadio Diego Armando Maradona op zijn persconferentie. "Als dat al een strafschop waard was, dan kunnen er per wedstrijd wel drie of vier penalty's worden gegeven."

"Stel dat de strafschop in ons voordeel was uitgevallen, dan had iedereen geklaagd en was er veel controverse geweest. Ik heb het moment zelf niet gezien, maar ik weet genoeg op basis van wat mijn spelers me vertelden. Het was een dubieuze penalty."

Scheidsrechter Daniele Doveri gaf Napoli in de eerste helft een penalty na ingrijpen van de VAR. Scheidsrechter Daniele Doveri gaf Napoli in de eerste helft een penalty na ingrijpen van de VAR. Foto: Pro Shots

'We zijn allemaal boos, want dit verdienden we niet'

De nederlaag komt juist op het moment dat Juventus de weg omhoog had ingezet in de Serie A. De 'Oude Dame', die de afgelopen negen jaar kampioen werd, was voor het duel met Napoli vier competitiewedstrijden op rij zonder puntenverlies.

"We zijn allemaal boos, want we verdienden het niet om deze wedstrijd te verliezen", zei Pirlo. "Als je zoveel kansen krijgt en geen enkel doelpunt maakt, dan is het niet gek dat je zonder punten huiswaarts keert. De teamprestatie was goed en het vertrouwen is er ook nog steeds, maar het is zonde dat we nu drie punten hebben verloren."

Meevaller voor Juventus is dat koploper AC Milan zaterdag eveneens verloor op bezoek bij Spezia (2-0) en het verschil zeven punten bleef. Nummer twee Internazionale heeft op dit moment vijf punten meer dan 'Juve' en speelt zondag om 20.45 uur tegen Lazio.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A