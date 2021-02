Ronald Koeman heeft zaterdagavond genoten van de manier waarop FC Barcelona in Camp Nou de strijd aanging met Deportivo Alavés. De Catalanen wonnen met 5-1 en beleefden zo een uitstekende generale repetitie voor het duel met Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League.

"Ik ben heel trots op het team", zei Koeman na de wedstrijd tegen Spaanse media. "De ploeg reageerde goed op de tegentreffer en toonde zowel kwaliteit als gretigheid. We creëren heel veel kansen en dat geeft ons veel vertrouwen."

Na een moeizame seizoensstart is FC Barcelona al weken in topvorm in La Liga. De ploeg van Koeman boekte tegen Alavés de zevende competitiezege op rij, met dank aan twee doelpunten van Lionel Messi en de Portugees Francisco Trincão.

De achterstand op koploper Atlético Madrid is nog wel acht punten en de Madrilenen hebben een duel minder gespeeld, maar de zegereeks in La Liga geeft hoe dan ook vertrouwen voor het vervolg van de Champions League tegen Paris Saint-Germain.

"We geloven er echt in dat we door kunnen gaan, maar dan moeten we wel alles goed doen", benadrukte Koeman. "PSG is sterk, maar dat zijn wij ook en we hebben ook allebei onze problemen. We moeten effectiever dan ooit én defensief solide zijn. Het wordt sowieso een prachtige wedstrijd."

Barcelona speelt dinsdag eerst een thuiswedstrijd tegen Paris Saint-Germain en gaat op 10 maart op bezoek in Frankrijk. De Parijzenaars boekten zaterdag tegen OGC Nice de derde zege op rij in de Ligue 1.

Bekijk het programma in de Champions League