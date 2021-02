Liverpool-manager Jürgen Klopp is behoorlijk gefrustreerd na de 3-1-nederlaag van zijn ploeg bij Leicester City. Volgens de Duitser was het chaotische optreden van de VAR de oorzaak van het verlies van 'The Reds'.

"Het is erg moeilijk om dit te accepteren", erkende Klopp zaterdag na afloop van de wedstrijd in het King Power Stadium. "We hebben al veel over de VAR gesproken, maar dit was duidelijk een kantelpunt in de wedstrijd."

Liverpool stond een kwartier voor tijd nog met 0-1 voor dankzij een treffer van Mohamed Salah, maar de chaotische situatie in de daaropvolgende minuten zorgde voor de ommekeer. Leicester kreeg eerst een strafschop, maar die werd teruggedraaid omdat de overtreding buiten het zestienmetergebied was gemaakt.

Uit de vrije trap die Leicester vervolgens kreeg, zorgde James Maddison voor de 1-1. Het doelpunt leek aanvankelijk afgekeurd te worden vanwege buitenspel van verschillende Leicester-spelers in de baan van het schot, maar na een uitgebreide observatie van de VAR werd de treffer toch goedgekeurd.

"Alles ging goed en opeens was het achter elkaar: penalty, vrije trap, buitenspel, geen buitenspel, goal. Dat had natuurlijk een enorme impact", baalde Klopp. "Dat moet veranderen."

"De eerste goal van Leicester is in mijn ogen gewoon buitenspel. We denken dat het allemaal objectief is, maar dat is het niet", doelde hij op de beoordeling van de situatie door de VAR. "Er stonden drie Leicester-spelers buitenspel. Maar het is niet anders."

Alisson Becker ging bij de 2-1 in de fout. Alisson Becker ging bij de 2-1 in de fout. Foto: Pro Shots

'Die derde tegengoal beviel me al helemaal niet'

Na de 1-1 incasseerde Liverpool binnen zeven minuten nog twee doelpunten. Bij de tweede tegengoal ging Alisson Becker in de fout door bij een lange pass uit zijn doel te komen. De keeper werd over het hoofd gezien door Ozan Kabak, die de bal zomaar inleverde bij Jamie Vardy. De spits van Leicester profiteerde van het misverstand.

Klopp ergerde zich aan het gebrek aan leiderschap bij de blunder van Alisson. "Die tweede tegengoal was natuurlijk een misverstand. Het was een situatie waarin er geschreeuwd moet worden en ik hoorde niemand schreeuwen. Die derde tegengoal beviel me al helemaal niet. Het lag zo open bij ons, dat kan ik niet accepteren."

Door de nederlaag heeft nummer vier Liverpool nu maar liefst dertien punten achterstand op koploper Manchester City, dat bovendien een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League