Ajax-coach Erik ten Hag is na de 0-2-overwinning van zijn ploeg bij Heracles Almelo lovend over Sébastien Haller. De spits maakte zaterdag elf minuten voor tijd de beslissende treffer voor de Amsterdammers in Erve Asito.

"Voor mij was hij de beste man van het veld", zei Ten Hag na afloop van de wedstrijd bij ESPN. "Hij was een heel goed aanspeelpunt. In hele moeilijke situaties weet hij zich er altijd weer uit te redden. Hij slaagt erin om goede oplossingen naar voren te vinden en uiteindelijk ook nog te scoren."

Haller, die afgelopen maand voor 22,5 miljoen euro overkwam van West Ham United, maakte al zijn vijfde doelpunt voor Ajax. Naast zijn treffer was hij ook verantwoordelijk voor de assist bij de openingstreffer van Davy Klaassen in de veertiende minuut.

Over het spel van zijn ploeg was Ten Hag een stuk minder te spreken. "De wedstrijd was niet goed, maar dat had ik ook niet verwacht", aldus de coach. "In de eerste plaats kwam dat door het veld en in de tweede plaats door de tegenstander. Die ploeg zit gewoon goed in elkaar, die zijn eager en gaan er vol in."

"In de eerste helft hadden we onvoldoende rust aan de bal. We kregen het niet voor elkaar om het spel te verplaatsen en raakten de bal te snel kwijt. Hierdoor maakten we de tegenstander beter."

Sébastien Haller zorgt voor de 0-2 van Ajax. Sébastien Haller zorgt voor de 0-2 van Ajax. Foto: Pro Shots

Haller: 'Heb nog wat punten om te verbeteren'

Ten Hag moet het komende donderdag in de heenwedstrijd tegen Lille OSC in de tweede ronde van de Europa League echter zonder Haller stellen. De Amsterdamse club vergat de recordaankoop in te schrijven voor het Europese bekertoernooi.

Waar Ten Hag lovend is over Haller, is de Ivoriaanse international zelf nog niet helemaal tevreden over zijn spel. "Persoonlijk ging het wel lekker. Dit is top, een goede start", aldus Haller. "Maar ik heb nog wel wat punten die ik zowel fysiek als mentaal kan verbeteren. Er is de komende maanden nog veel te doen, maar ik voel me goed."

Ajax profiteerde zaterdag van puntenverlies van titelconcurrent PSV, dat eerder op de avond met 2-2 gelijkspeelde bij ADO Den Haag. Het gat tussen de koploper en de Eindhovenaren bedraagt nu zes punten. Bovendien heeft de ploeg van Ten Hag een wedstrijd minder gespeeld.

