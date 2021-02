Ajax neemt het in de halve finales van het TOTO KNVB Beker-toernooi mogelijk op tegen Feyenoord, zo heeft de loting zaterdag bepaald. Als de Rotterdammers woensdag in de kwartfinales winnen van sc Heerenveen, dan wacht een Klassieker in De Kuip om een finaleplaats.

De andere halve finale gaat tussen de winnaar van NEC tegen VVV-Venlo en Vitesse, dat vorige week in de kwartfinales met 0-1 te sterk was voor Excelsior. Ajax schaarde zich bij de laatste vier door PSV thuis met 2-1 te verslaan.

Heerenveen-Feyenoord stond deze week ook op het programma, maar vanwege het winterweer werd dat duel afgelast. Door NEC tegen VVV ging eveneens een streep en ook die kwartfinale wordt woensdag ingehaald.

NEC tegen VVV begint woensdag om 16.30 uur in De Goffert en om 18.45 uur is de aftrap in het Abe Lenstra Stadion bij Heerenveen tegen Feyenoord.

Halve finales worden begin maart gespeeld

Voor de halve finales van het bekertoernooi zijn drie mogelijke speeldagen gepland: dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 maart. De eindstrijd in De Kuip is op zondag 18 april.

Vorig jaar zou de bekerfinale gaan tussen Feyenoord en FC Utrecht, maar dat duel ging vanwege de coronacrisis niet door. Ajax is daardoor nog altijd titelverdediger.

Ajax won de beker in 2019 door Willem II in de finale met 4-0 te verslaan. De laatste keer dat Ajax en Feyenoord tegenover elkaar stonden in het bekertoernooi was in 2015, toen Feyenoord thuis met 1-0 won door een eigen doelpunt van Joël Veltman.